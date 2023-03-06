1,3+ миллиона пользователей проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным.

Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дие", из них более 1,3 млн голосов за то, чтобы оставить этот день выходным.

Об этом вице-премьер–министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дие". Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов. Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", - отметил Федоров.

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Результаты учтут в парламенте перед принятием соответствующего законопроекта.

Федоров также призвал пройти опрос о "Укрзализныце" и присоединиться к дерусификации названия Юго-Западной железной дороги.

Отмена 8 марта в Украине: детали

13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, которым предлагается отменить празднование 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них начать три новых праздника.

Инициатор законопроекта, народный депутат Оксана Савчук сообщила, что вместо 8 марта предлагается ввести выходной 25 февраля - в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.

28 февраля в приложении "Дия" запустили опрос о праздновании 8 марта. Проголосовать можно было с 28 февраля по 6 марта.

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