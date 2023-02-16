В Верховной Раде могут принять законопроект об отмене Международного женского дня.

В Украине могут отменить празднование Международного женского дня 8 марта. Соответствующий законопроект подали на рассмотрение в Верховную Раду. В качестве альтернативы в ВР предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины. Законопроект принимают "на будущее", ведь из-за действия военного положения выходной 8 марта 2023 всё равно отменяется.

УНИАН разобрался, почему в Раде заговорили об отмене любимого многими украинками праздника, и какие аргументы имеют сторонники и противники законопроекта.

В Украине могут отменить 8 марта - что предусматривает законопроект

О том, чтобы 8 марта отменили в Украине, говорится в вынесенном на ознакомление в ВР законопроекте.

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Законопроект предлагает отменить Международный женский день и выходной в его честь. В качестве альтернативы на официальном уровне предлагают отмечать День украинской женщины 25 февраля (день рождения Леси Украинки), а также День матери в первое воскресенье мая. Кроме того, праздничным днем будет День Тараса Шевченка 9 марта.

Также законопроект предлагает отменить майские праздники День труда 1 мая и День победы 9 мая, но отмечать День памяти 8 мая без выходного.

Что может измениться, если в Украине отменят 8 марта

Если законопроект будет принят, то украинцы не будут иметь выходного 8 марта. Однако выходными днями будут 25 февраля и 9 марта. 8 марта многие украинцы, возможно, продолжат отмечать по привычке, но он не будет признан праздником на официальном уровне.

Нужен ли Международный женский день в Украине - аргумента "за" и "против"

Сторонники мнения, что 8 марта нужно отменить, и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля, приводят такие аргументы в социальных сетях и в пояснительной записке к законопроекту:

День женщин 8 марта был установлен в Украине по принуждению оккупационного советского режима с инициативы Клары Цеткин, и был приурочен к Февральской революции в России в 1917 году.

8 марта использовался советским режимом для пропаганды коммунистической модели поведения женщины и советского взгляда на место женщины в обществе. Таким образом праздник использовался для пропаганды.

Вместо искусственного праздника 8 марта лучше отмечать День украинской женщины 25 февраля в день рождения Леси Украинки - одной из самых выдающихся украинок в истории.

Выходной день 8 марта вредит экономике Украины.

8 марта является выходным только в постсоветских и коммунистических странах, а также в странах с критическим положением с женскими правами. В развитых странах мира 8 марта является рабочим днем.

Противники законопроекта считают, что в Украине нужно отмечать Международный женский день и отменять этот праздник нельзя. Они приводят такие аргументы:

8 марта - не советский, а международный праздник, который отмечался в США и в Европе ещё до образования Советского Союза.

Несмотря на советскую пропаганду, связанную с праздником, в Украине за годы независимости 8 марта все чаще отмечали как День борьбы за женские права. Противники закона считают, что эту тенденцию нужно продолжить.

За сохранение 8 марта как дня борьбы за женские права выступают украинские феминистки. Для них это важная возможность обсудить вопросы сексизма и дискриминации женщин в Украине.

Выходной 8 марта не приносит большого вреда экономике Украины. В этот день ежегодно проходили марши и митинги за права женщин, которые люди могли посетить в выходной.

День украинской женщины 25 февраля - искусственный праздник, который не приживется среди украинцев.

Некоторые противники законопроекта считают неприемлемым отмечать крупный праздник 25 февраля, поскольку это следующий день после годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

УНИАН сообщит, если решение об отмене 8 марта в Украине будет принято.

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