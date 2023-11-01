Сейчас соответствующий законопроект еще не поступил в парламент.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, как будут заканчивать обучение те, кто проходит его сейчас, учитывая предложение об отмене заочной формы обучения. Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно предстоящей отмены заочной формы обучения и других изменений в системе высшего образования.

Лисовой отметил, что соответствующие изменения произойдут тогда, когда будет принято соответствующее законодательство. В парламент соответствующий законопроект еще не поступал.

"Сейчас мы работаем в диалоге с Комитетом по вопросам образования. И уже с законодателями работаем над этими инициативами. И будем дальше смотреть, как оно будет проходить парламент", - сказал он и отметил, что первоочередным для парламента сейчас является вопрос бюджета.

На уточнение, когда, согласно проекту предлагаемых изменений, заочка прекратит свое существование, Лисовой подчеркнул: "Все, кто учится сейчас по тем формам, по которым учится, закончат свое обучение по тем формам, по которым поступили".

Чиновник добавил, что с 2024 года, в случае принятия соответствующих изменений, планируется "уже не вводить эти формы обучения".

В Украине ликвидируют заочную форму обучения - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что в Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования.

По его словам, у студентов будет больше свободы действий. В частности они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы им интересны, и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения.

Кроме того, вместо заочного или вечернего обучения будет внедрено дистанционное.

"Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя более эффективно, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - отметил Федоров.

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