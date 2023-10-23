Михаил Федоров считает, что заочная форма обучения – советский рудимент образования.

В Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1–2 лет обучения.

Ключевые тезисы реформы он описал в своем Telegram.

Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалаврат за 3 года вместо четырех. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если студенты работают или хотитят уделить больше внимания определенным предметам.

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"Выбор специальности после первого или второго курса. В 17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1—2 года изучаете общие предметы, дальше выбираете конкретную специальность, которая по душе", - сказано в сообщении.

Дистанционное обучение будет введено вместо заочного или вечернего.

"Украине нужны образованные граждане, потому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения – советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя более эффективно, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - добавил Федоров.

Обучение в Украине - подробности

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о начале нового образовательного года в условиях войны, с какими вызовами столкнулись и как их будут преодолевать.

Он отметил, что преодоление образовательных потерь и качественное образование – это основные задачи этого учебного года для Министерства образования и "конечно, что для предоставления качественного образования, нам нужно значительно повысить процент очного обучения".

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