Украина никогда не сообщала о визите президента Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан.
Об этом в комментарии Liga относительно отмены визита главы государства сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Он, в частности, отметил, что Киев никогда не сообщал о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и о его отмене.
Визит Зеленского в Армению и Азербайджан
В конце февраля в Армении анонсировали визит Зеленского в эту страну. Также местные СМИ сообщили, что после этого президент Украины посетит Азербайджан.
В то же время в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "вовремя".
В свою очередь временный поверенный в делах Украины в Ереване Валерий Лобач также сдержанно отозвался о возможности такой поездки. отметив, что "весна принесет позитивные события в Армению".
Сегодня стало известно, что визит Зеленского в Армению и Азербайджан не состоится. По данным армянских СМИ, Зеленский, вопреки предыдущим слухам, не прибудет в регион - ни в Армению, ни в Азербайджан - из-за отмены визита Баку.
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