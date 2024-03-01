По словам пресс-секретаря президента, Украина никогда не сообщала об этом визите.

Украина никогда не сообщала о визите президента Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан.

Об этом в комментарии Liga относительно отмены визита главы государства сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Он, в частности, отметил, что Киев никогда не сообщал о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и о его отмене.

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Визит Зеленского в Армению и Азербайджан

В конце февраля в Армении анонсировали визит Зеленского в эту страну. Также местные СМИ сообщили, что после этого президент Украины посетит Азербайджан.

В то же время в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "вовремя".

В свою очередь временный поверенный в делах Украины в Ереване Валерий Лобач также сдержанно отозвался о возможности такой поездки. отметив, что "весна принесет позитивные события в Армению".

Сегодня стало известно, что визит Зеленского в Армению и Азербайджан не состоится. По данным армянских СМИ, Зеленский, вопреки предыдущим слухам, не прибудет в регион - ни в Армению, ни в Азербайджан - из-за отмены визита Баку.

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