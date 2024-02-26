Президент Украины также может посетить Азербайджан.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Армению на следующей неделе на фоне роста напряженности между этой страной и Россией. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатический источник.

По данным собеседника СМИ, вероятно, визит состоится 4 марта. После этого Зеленский также поедет в Азербайджан.

В то же время в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "вовремя". В свою очередь временный поверенный в делах Украины в Ереване Валерий Лобач также сдержанно отозвался о возможности такой поездки. отметив, что "весна принесет позитивные события в Армению".

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"Новость о возможной поездке Зеленского появилась после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, во время которых он усилил критику России. В частности, Пашинян впервые осудил российское вторжение в Украину", - пишет издание.

При этом законодатели, представляющие правящую партию Пашиняна "Гражданский договор", напомнили, что украинский президент, который не посещал ни одного небалтийского бывшего советского государства с начала войны с Россией, должен посетить Ереван. В частности, Бабкен Тунян напомнил, что Зеленский является "избранным лидером своей страны"

"И, как и другие главы государств, может посещать Армению, если нет особых препятствий", - сказал политик.

Другой провластный армянский депутат Гагик Мелконян высказался еще более радикально.

"Нам безразлично, как отреагирует или не отреагирует Россия (на визит Зеленского в Армению - УНИАН)", - отметил парламентарий.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия и Армения сейчас имеют "диаметрально противоположные взгляды" на войну в Украине. А Дмитрий Суслов, старший аналитик связанного с Кремлем Совета внешней и оборонной политики России, заявил, что визит Зеленского в Армению может означать "точку невозврата" в разрыве двусторонних связей.

Отношения России с Арменией - последние новости

На днях Армения "заморозила" участие в ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил Организацию договора о коллективной безопасности в том, что та не выполнила своих обязательств по Армении.

Пашинян также отметил, что вопрос о закрытии российской военной базы в Армении пока "не стоит на повестке дня". В то же время он раскритиковал российские власти, которые несколько месяцев назад "открыто призывали армянское население свергнуть власть".

В прошлом году Армения окончательно ратифицировала Римский статут о Международном уголовном суде. Теперь страна обязана арестовать российского дикатора Путина в случае его приезда.

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