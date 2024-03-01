СМИ утверждают, что визит отменили в Баку.

Ранее запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан не состоится, сообщает Radar Armenia.

"Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предварительным слухам, не прибудет в регион ни в Армению, ни в Азербайджан из-за отмены визита Баку", – говорится в сообщении.

При этом причины отмены визита в сообщении не указываются.

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Визит Зеленского в Армению - что известно

Ранее армянская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Армению на этой неделе на фоне роста напряженности между этой страной и Россией. По данным собеседника СМИ визит должен біл состояться 4 марта. После этого Зеленский должен біл отправиться также в Азербайджан.

В то же время в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "вовремя".

На днях спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в Европейском союзе.

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