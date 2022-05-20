Петр Андрющенко отметил, что в фильтрационных лагерях Безымянно и Казацком почти уже 4 тысячи человек.

Российские оккупанты массово вывозят мужчин из разбомбленного Мариуполя. Их насильно держат в фильтрационные лагеря, где готовят к мобилизации в называемую "армию ДНР".

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях в Безымянно и Казацком Новоазовского района выросло с 2 тысяч мужчин до 3-4 тысяч", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне вывозят мужчин из разбитого Мариуполя в фильтрационные лагеря, но ни один из жителей города за пяти недель не вернулся. При этом в лагерях оккупанты оказывают психологическое давление, пытаясь сломать своих пленников морально.

Кроме того, российские оккупанты грозятся отправить мужчин в "армию" так называемой Донецкой "народной республики" для боев против Украины.

Также оккупанты дали задачу провести в городе перепись мужчин от 18 до 50 лет якобы для формирования "трудового резерва на разбор завалов".

"В то время наши внутренние источники сообщают о планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле-августе после получения ими паспортов так называемой ДНР или гражданства России по упрощенной процедуре. В итоге мы можем утверждать, что Россия приняла решение по пополнению мобилизационного резерва войска за счет мужчины Мариуполя уже в ближайшее время. Тактика "бабы новых рождающих" сбора и использование "пушечного мяса" в России остается неизменной столетиями", - подытожил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские захватчики создали так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят незаконно вывезенные из оккупированных населенных пунктов люди. Впоследствии людей отправляют в РФ, а большинству из них запрещают покидать территорию России.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, российские оккупанты ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе.

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