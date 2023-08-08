В Одессе есть соответствующие специалисты, на счету которых уже более сотни обезвреженных "сюрпризов".

На брифинге в медиа-центре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, насколько реально защитить пляжи от дрейфующих мин.

"Технически это возможно. Во-первых, необходимо протралить непосредственно акваторию определенного пляжа-она не такая большая и это вполне реально. Также есть соответствующие специалисты, в частности, мобильная группа по разминированию. На ее счету - уже более сотни разминирований - это те мины, которые выбросило на берег, или в прибойную зону. Соответственно, отработать это (пляжи, – УНИАН) возможно", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что после траления необходимо выставить соответствующие боновые заграждения с сетками для того, чтобы опасные предметы не попадали в определенную часть прибрежной зоны.

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Курортный сезон в Одессе 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что подписал распоряжение об открытии курортного сезона, который был сорван в начале июня из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС. Тогда в морскую акваторию попали загрязненные пресные воды вместе с трупами погибших животных, тысячами тонн почвы и тому подобное.

По данным Кипера, сейчас качество воды в Черном море стабилизировалась и соответствует всем санитарным нормам. Пляжи, которые откроют, должны быть оборудованы защитными сетками, чтобы "ловить" дрейфующие мины, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и имеющимися поблизости укрытиями.

Также Кипер призвал Одесскую, Белгород-Днестровскую и Измаильскую РВА провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к областной администрации до вечера 10 августа. Чиновник надеется, что уже в ближайшие выходные Одесчина будет встречать туристов, но многие одесситы и гости города уже давно посещают пляжи, а коммерсанты (кафе, клубы и т.д.) работают на побережье.

Уже сегодня, 8 августа, стало известно, что предпринимателям разрешили продлить работу кафе на час - до 23:00. В то же время громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00.

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