С сегодняшнего дня заведения будут работать на час дольше - до 23: 00. Однако дискотеки должны завершаться к 22:00.

В Одесской области перед открытием курортного сезона, которое планируется в ближайшие выходные, кафе и ресторанам разрешили работать на час дольше – до 23:00. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Работа кафе и ресторанов будет продлена до 23:00. Но без дискотек!",- заявил он.

По словам Кипера, власти пошли навстречу бизнесу, поэтому внесены изменения в приказ, согласно которому развлекательные учреждения работали только до 22:00.

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Глава ОВА добавил, что предприниматели пообещали соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен вовремя добраться домой.

"Отныне заведения общественного питания могут, по желанию, работать до 23:00, но ограничения остаются относительно развлекательных мероприятий", - акцентировал чиновник.

Кипер подчеркнул, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться к 22:00.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской ОВА, разрешение на продолжение работы заведений начинает действовать с сегодняшнего дня, 8 августа.

Открытие пляжного сезона в Одесской области: что известно

7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о подписании распоряжения об открытии курортного сезона, который был сорван в июне из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС.

По его данным, качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам.

Пляжи, которые откроют, должны быть оборудованы защитными сетками, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, системами громкой связи и имеющимися поблизости укрытиями.

Кипер призвал Одесскую, Белгород-Днестровскую и Измаильскую РВА провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА до 17:00 10 августа. Те, кто не успеют, могут сделать это позже. Чиновник надеется, что уже в ближайшие выходные Одесская область будет встречать туристов.

В то же время многие одесситы и гости города посещают пляжи, купаются, а коммерсанты (кафе, клубы и т.д.) работают на побережье.

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