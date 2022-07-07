Эти люди выполняют все указания российских военных. Но их ждет либо ликвидация, либо тюрьма.

Голодают и поют на камеру, засовывают себе гвозди в нос и бьют себя топором в живот. И даже угрожают убить. Это не новый сезон талант-шоу, хотя и там некоторые были, а новые руководители временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказал в эфире проекта FreeДом руководитель Центра военно-правовых исследовний Александр Мусиенко, ставят тех, кем будет легче всего руководить, отдавать приказы. То есть таким образом создается иллюзия местного самоуправления.

Среди таких коллаборантов - самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко. До прихода "русского мира" она была региональным предпринимателем, а также имела большие политические амбиции, решала вопросы жестко и конкретно.

Второй экземпляр раньше забивал гвозди в нос, а в перерывах на выступлениях в талант-шоу показывал свою активную политическую позицию. 8 последних лет Сергей Агарков не скрывал своих пророссийских взглядов, а сейчас стал заммэра временно оккупированной Балаклеи Харьковской области.

Кадровая политика оккупантов впечатляет. Чего только стоит новый так называемый мэр Каховки Павел Филипчук. До оккупации южных регионов Украины российскими войсками он сотрудничал с партией ОПЗЖ, а также пытался завоевать сердца местных избирателей видео в соцсетях.

"На самом деле в оккупированных регионах кадровый голод. И никто, кроме таких как Филипчук, не хочет быть гауляйтерами", - подытожили журналисты.

Ранее в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.

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