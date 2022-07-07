Мелитополем руководит коллаборантка Галина Данильченко  / фото ria-m.tv

Голодают и поют на камеру, засовывают себе гвозди в нос и бьют себя топором в живот. И даже угрожают убить. Это не новый сезон талант-шоу, хотя и там некоторые были, а новые руководители временно оккупированных территорий Украины. 

Как рассказал в эфире проекта FreeДом руководитель Центра военно-правовых исследовний Александр Мусиенко, ставят тех, кем будет легче всего руководить, отдавать приказы. То есть таким образом создается иллюзия местного самоуправления. 

Среди таких коллаборантов - самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко. До прихода "русского мира" она была региональным предпринимателем, а также имела большие политические амбиции, решала вопросы жестко и конкретно.

Галина Данильченко - предательница Украины, работающая на оккупантов / Скриншот

Второй экземпляр раньше забивал гвозди в нос, а в перерывах на выступлениях в талант-шоу показывал свою активную политическую позицию. 8 последних лет Сергей Агарков не скрывал своих пророссийских взглядов, а сейчас стал заммэра временно оккупированной Балаклеи Харьковской области.

Сергей Агарков - коллаборант

Кадровая политика оккупантов впечатляет. Чего только стоит новый так называемый мэр Каховки Павел Филипчук. До оккупации южных регионов Украины российскими войсками он сотрудничал с партией ОПЗЖ, а также пытался завоевать сердца местных избирателей видео в соцсетях. 

Павел Филипчук снимал фрик-видео / Скриншот

"На самом деле в оккупированных регионах кадровый голод. И никто, кроме таких как Филипчук, не хочет быть гауляйтерами", - подытожили журналисты.

Ранее в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.

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