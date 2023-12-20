У граждан Украины есть не только права, но и обязанности, в частности, они должны защищать Родину, подчеркнул руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск нашей армии.

Мобилизация в Украине сегодня продолжается, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права силой хапать людей на улице, но могут раздавать повестки в спортзале, поскольку это общественное место.

Если нарушаются права граждан, например, применяется сила - нужно обращаться на горячую линию Минобороны или в полицию, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

"…Мы как командование Сухопутных войск за проведение всех мер оповещения, мер, проводимых по мобилизации, исключительно в законных рамках… Но не следует забывать, что, кроме прав, у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина - это защита Родины, прописанная в Конституции", - подчеркнул собеседник.

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По словам Фитьо, когда начинают разбираться в конфликтных ситуациях граждан с представителями ТЦК, то оказывается, что в большинстве случаев люди пытались "откосить" от мобилизации. "…Есть, конечно, и нарушения со стороны работников ТЦК - по всем таким случаям проводятся расследования и предоставляется правовая оценка их действий", - подчеркнул он.

Руководитель службы по связям с общественностью утверждает, что в раздаче повесток спортзалах ничего странного нет. "Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии, и если бы они там раздавали повестки - это было бы странно. А спортзал - это общественное место", - заявил собеседник. Фитьо отметил, что согласно закону, осуществлять меры оповещения можно там, где это не запрещено.

На слуху мобилизация женщин в Украине - что нужно знать

В декабре нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что народные избранники хотят ввести обязательный воинский учет всех женщин, которые могут проходить службу в армии. По словам политика, женщины могут быть мобилизованы, в частности, для работы на оборонных предприятиях.

Позже Владимир Фитьо сказал, что в украинском государстве нет необходимости мобилизовать женщин. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный о мобилизации говорил так - она просто должна быть повернута в те рамки, в которых она работала ранее.

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