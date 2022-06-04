До начала войны на государственном учете в Украине находились 70 тыс. детей, нуждающихся в усыновлении.

Процедура усыновления через приложение "Дия" сделала весь процесс максимально оперативным и прозрачным, от желающих усыновить ребенка уже получено более 200 заявок.

Об этом заявил генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Украины Руслан Колбаса в эфире информационного телемарафона.

По его словам, усыновление ребенка с помощью приложения "Дия" максимально упростит все процедуры подачи документов.

"Раньше это все было на бумаге - все документы из разных инстанций нотариально заверялись. На сегодня мы этот процесс максимально совершенствуем. Через "Дию" можно будет подавать весь пакет документов и, прежде всего, консультировать", - пояснил Колбаса.

Он проинформировал, что до начала российской военной агрессии в Украине на государственном учете находились 70 тыс. детей, нуждающихся в усыновлении. Из них только 17 тыс. могли быть юридически усыновленными.

"За последний период примерно 1 тыс. 700 детей получили определенный статус, как дети, лишенные родительской опеки, и порядка 800 детей уже имеют статус сироты", - отметил Колбаса.

Он добавил, что отныне граждане имеют возможность подать заявку на консультирование через "Дия", а специалисты соответствующих служб министерства смогут онлайн предоставить нужную информацию.

"Весь пакет документов, например, паспорт, справка о месте жительства и о несудимости, свидетельство о браке, все документы будут генерироваться в личное дело гражданина, непосредственно в кабинете "Дии". Ключевое, что дает это приложение - это идентификация человека. Службам по делам детей не нужно будет ходить и проверять, как заверены эти копии документов, потому что они будут иметь всю информацию", - сказал Колбаса.

Он рассказал, что каждый этап процесса усыновления будет фиксироваться, соответственно это сделает его максимально оперативным и прозрачным.

"На вчерашний день, от желающих усыновить ребенка через "Дию" получено более 200 заявок, около 300 заявок были еще в обработке. Уверен, что с каждым днем количество желающих будет расти",- отметил представитель Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, в Украине упростили процедуру подачи документов на усыновление и получение первичной консультации относительно этого.

С 1 июня записаться на первичную консультацию онлайн по процедуре усыновления можно через портал "Дия", а позже функционал расширится и усовершенствуется.

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