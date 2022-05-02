По меньшей мере 219 детей погибли, более 406 - получили ранения.

На сегодня известно, что по меньшей мере 181 тысяча украинских детей принудительно вывезены в Россию и так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Об этом советница - уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила на брифинге.

"По последним данным, мы говорим по меньшей мере о 181 тысяче детей, которые были депортированы или принудительно перемещены", - отметила Герасимчук.

По ее словам, среди них лишь около 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Остальные были принудительно перемещены или депортированы либо с родителями, либо с ближайшими родственниками", - добавила она.

По ее словам, в частности, в Мариуполе и Харьковской области часто бывало, что людям ставили условие: либо они идут на расстрел, либо садятся в автобусы, подготовленные оккупантами. Уже из России люди возвращаются на территорию Украины.

Герасимчук подчеркнула, что правительство делает все, чтобы вернуть детей, которые были похищены без сопровождения взрослых.

Также она добавила, что на сегодня "зарегистрированных кейсов усыновления или начала организации этого процесса мы не имеем, но опасные звоночки уже слышим из России" о возможном изменении законодательства, что упростит процедуру усыновления.

Герасимчук добавила, что Украина обратилась ко всем международным организациям, чтобы не допустить усыновления украинских детей.

Как сообщал УНИАН, в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации убиты по меньшей мере 219 детей, ранено более 406. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Российские оккупантами из Украины насильно вывезли тысячи граждан Украины. При этом президент Владимир Зеленский указал, что детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи. заставлять маленьких украинцев выучить русский язык.

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