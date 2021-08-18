От купонокарбованцев к гривне: как независимая Украина вводила собственную валюту

Украина в этом году будет отмечать 30-летие своей независимости. А уже через неделю после главного государственного праздника состоится другой важный юбилей – 25 лет со дня введения гривны. УНИАН приехал в Музей денег НБУ и вспомнил основные вехи создания и введения в обращение национальной валюты нашего государства.

Национальная валюта прошла достаточно тернистый путь, прежде чем стать обыденным явлением для украинских граждан.

Первые мысли о создании собственной валюты в Украине появились еще в августе 1990 года. Тогда еще Верховный Совет Украинской ССР принял закон "Об экономической самостоятельности", который предусмотрительно предусматривал введение собственной валюты в случае возникновения такой необходимости.

В апреле 1991 года началось непосредственное создание гривны. Именно тогда был объявлен конкурс среди художников на подготовку эскиза банкноты номиналом 5 гривен с изображением Богдана Хмельницкого. Победителями стали Василий Лопата и Борис Максимов, которым после этого дали заказ на подготовку эскизов для других номиналов гривны.

Интересно то, что изначально стала задача по выбору исторических фигур, которые будут изображены на банкнотах. Были некоторые сомнения относительно Михаила Грушевского и Ивана Мазепы, но после провозглашения независимости никаких вопросов уже не возникало. Кроме того, во время обсуждения номиналов будущей валюты выдвигалась предложение о введении 3 и 25 гривен – по аналогии с рублем. Однако в финальном варианте вместо этого утвердили номиналы в 2 и 20 гривен.

Далее победители художественного конкурса поехали в Канаду со своими эскизами, чтобы перенести их на матрицы и начать печать. Почему именно туда? Все просто – Canadian Bank Note Company была единственной компанией, которая пошла навстречу Украине и согласилась напечатать первую партию гривны. Более того, канадцы сделали это в кредит, а также отсрочили выполнение других заказов.

За полгода была напечатана первая партия гривны, которая в сентябре-октябре 1992 года прибыла в Украину. В дальнейшем были доставлены еще две партии из Канады-в 1993-м и 1995-м годах. Кроме непосредственно наличных, Украина получила также оборудование, на котором ее печатали.

Путешествие гривны в Украину

Доставляли валюту морским путем – на сухогрузном судне "Петр Алейников". Это была настоящая спецоперация, в которую привлекли бойцов спецподразделения – их зачислили в команду судна, которое направлялось из Николаева в Монреаль. В Канаде партия валюты номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 гривен была запаковано в 105 грузовых контейнеров.

На обратном пути "Петр Алейников" зашел на Мальту, где взял на борт еще 23 контейнера, в которых были номиналы 50, 100 и 200 гривен производства английской компании Thomas De La Rue. Дело в том, что в 1992 году первый глава Нацбанка Украины Владимир Матвиенко подписал соглашение с этим всемирно известным производителем банкнот. Это было сделано для того, чтобы получить валюту с самым высоким уровнем защиты.

Кстати, канадцы также осуществили контрольную печать банкнот номиналом 50 и 100 гривен, которые вместе со всем оборудованием, а также гравюрами, на которых изображены Тарас Шевченко и Михаил Грушевский, передали Украине.

Поэтому подготовительная работа к запуску гривны была выполнена, а ввести в обращение ее планировали в 1992 году. Именно об этом шла речь в Постановлении Президиума Верховной Рады, которое было принято в ноябре 1991 года. Но этого момента пришлось ждать четыре года.

Долгоиграющая денежная реформа

Одной из главных причин такого промедления стала гиперинфляция, которая к тому времени охватила Украину. Так, в 1993 году цены выросли более, чем на 10 тысяч процентов за год. Понятно, что денежную реформу в условиях постоянного обесценивания национальной валюты проводить было невозможно.

Стоит также отметить, что после распада Советского Союза Украина из-за отсутствия собственного производства больше года использовала в качестве наличных рубль, который получала из Москвы. Но даже этого не хватало для нормального функционирования экономики.

Для решения этой проблемы с 10 января 1992 года Украина ввела украинские купонокарбованцы, которые выполняли функцию временных бумажных денежных знаков. Перед этим глава НБУ Владимир Матвиенко посетил Соединенные Штаты, где консультировался с финансистами относительно опыта использования временной валюты.

Сначала населению Украины начали выплачивать заработную плату в следующей пропорции: 25 процентов - в купонокарбованцах, а 75 процентов - в рублях. Во второй половине 1992 года соотношение уже изменилось в пользу купонокарбованцев, а с 16 ноября того же года рубли уже перестали быть средством платежа. Таким образом, Украина перестала быть частью рублевой зоны.

Печать первых купонокарбованцев заказывали также в британской компании Thomas De La Rue, а весной 1994 году, когда заработала Банкнотная фабрика, эта задача была возложена на плечи Украины. Поставку оборудования, технологий, ноу-хау и обучение специалистов для Банкнотной фабрики в те времена осуществляли британские коллеги.

Одной из особенностей того времени стало то, что кроме купонокарбованцев были введено отрезные купоны - для того, чтобы защитить рынок от оттока дефицитных товаров. В Киеве таким товаром, например, был сахар. Получали украинцы отрезные купоны вместе с зарплатой и должны были предоставлять их при покупке определенного товара вместе с указанной суммой в купонокарбованцях.

Украинские купонокарбованцы выполнили важную функцию, взяв на себя всю тяжесть инфляции, а когда экономическая ситуация стабилизировалась, была введена гривна. Официальным днем ее рождения считается 2 сентября 1996 года. Именно в этот день началась долгожданная денежная реформа. Особенностью реформы стало то, что у людей принудительно не изымали деньги – они обменивались в соотношении 1 гривна на 100 тысяч карбованцев. Этот обмен был незаметен и не нанес больших неудобств гражданам, ведь при расчетах здачу граждане получали уже в гривнах. А в середине месяца авансы выдавались уже новой национальной валютой.

Реформа продолжалась две недели - до 16 сентября. Все, кто не успел обменять рубли на гривну, имели право до конца года это сделать в любом банковском отделении страны.

Поэтому осенью 1996 года в оборот попали гривны трех производителей – Канады, Англии и Украины (в 1994 году украинский Банкнотно-монетный двор уже начал печатать банкноты номиналом 1 гривня). Канадские банкноты считаются гривной первого поколения, а британские – второго. Отличие их заключается в том, что у первых - портреты выдающихся украинцев размещены по центру купюры, а в других – справа. Кроме того, защита второго поколения по сравнению с первым была усилена.

Первое и второе поколения гривны по состоянию на сегодня уже изъяты из обращения. Так же, как и монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже не являются платежным средством.

Кстати, эскизы первых украинских монет делал также Василий Лопата. Штемпели для чеканки изготавливались на монетном дворе Великобритании. Впоследствии эти штемпели были установлены на Луганском станочном заводе. Кроме того, дополнительно первые монеты чеканили на итальянском монетном дворе.

Украинский Банкнотно-монетный двор чеканить монеты собственными силами начал в 1998 году. Изначально - памятные, качество которых очень высоко ценится в мире. Например, монета "Рождество Христово" 1999 года выпуска получила награду как "самая вдохновляющая" во всемирном конкурсе Coin of the Year Award.

Чеканка разменных монет началась на монетном дворе в конце 2000 года – первой отчеканенной здесь оборотной монетой стала монета номиналом 1 копейка.

Сегодня украинцы пользуются гривнами третьего и четвертого поколения, которые выпускает исключительно Банкнотно-монетный двор НБУ.

Третье поколение национальной валюты запустили в обращение в период с 2003 по 2007 годы. Банкноты четвертого поколения начали появляться с 2015 года - первой ласточкой стали банкноты номиналом 100 гривен. А в 2019 году была введена в обращение новая банкнота самого высокого номинала – 1000 гривен.

Как производят банкноты

Украинская национальная валюта изготавливается из специальной защищенной бумаги, которую выпускает единственная в стране Фабрика банкнотной бумаги, расположенная в городе Малин Житомирской области.

На эту бумагу сразу наносят специальные водяные знаки и микрочастицы, которые можно разглядеть под ультрафиолетовым светом, а также в нее вшивается специальная оконная металлическая лента. Бумагу делают из хлопка. Состав бумаги для купюры номиналом в 1000 гривен немного отличается – в нем присутствуют до 15-20 процентов льна, что значительно улучшает прочность банкноты.

Далее бумагу транспортируют на Банкнотную фабрику в Киеве, где происходит нанесение изображений. На одном из этапов применяется специальная техника печати интаглио, когда краска под давлением в 80 тонн и действием высокой температуры буквально запекается на купюре. Благодаря этому образуются рельефные изображения. Кроме того, на банкноты наносят специальные графические знаки, которые помогают людям с нарушениями зрения понять номинал банкнот. Еще одной особенностью является то, что банкнота каждого номинала имеет свой размер.

Сегодня гривна имеет около двадцати элементов защиты. Ее печатают в специальных цехах, где постоянно поддерживаются специальные климатические условия (определены температура и влажность).

Продолжительность жизни одной банкноты зависит от ее номинала. Например, у банкнот низких номиналов она составляет, в среднем, два года (у монет – 20-25 лет). Когда банкноты изнашиваются, их выводят из обращения, заменяя на новые. Изношенные деньги измельчают и прессуют в специальные брикеты, а далее измельченную массу отвозят для захоронения на полигон бытовых отходов.

Сейчас НБУ решил, что в дальнейшем национальная валюта будет представлена банкнотами шести номиналов– 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Также в обращении будут находиться шесть монет разного номинала – 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.

Пока Нацбанк не сообщал о планах о введении гривны пятого поколения. Но мировая практика указывает на то, что обновление дизайна национальной валюты происходит каждые 7-10 лет. Это делается для борьбы с фальшивомонетчиками.

Когда бы это ни случилось, Украина уже доказала, что способна собственными силами обеспечить печать валюты с высоким уровнем защиты. Доказательством тому является то, что сейчас украинский Банкнотно-монетный двор способен производить денежные знаки и для других стран.

Вот так за 30 лет изменились позиции нашей страны, которая еще в начале этого пути заказывала печать гривны в Канаде и Англии.

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