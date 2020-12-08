Али Булут заразился коронавирусом в Херсоне.

7 декабря из-за коронавируса скончался известный турецко-украинский бизнесмен Али Булут.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут" - написал Гусев.

По его словам, бизнесмен умер из-за коронавируса.

Общественный деятель Виталий Богданов рассказал, что Булут заразился Covid-19 в Херсоне. Позднее его перевезли в Турцию, где он и скончался.

Али Булут был бизнесменом и общественным деятелем, вице-президентом международной турецко-украинской ассоциации TUID.

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Автор: Екатерина Лиманская