7 декабря из-за коронавируса скончался известный турецко-украинский бизнесмен Али Булут.
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Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
"Ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут" - написал Гусев.
По его словам, бизнесмен умер из-за коронавируса.
Общественный деятель Виталий Богданов рассказал, что Булут заразился Covid-19 в Херсоне. Позднее его перевезли в Турцию, где он и скончался.
Али Булут был бизнесменом и общественным деятелем, вице-президентом международной турецко-украинской ассоциации TUID.
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