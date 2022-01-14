По всей стране - значительные осадки и перепады температур.

Опасность образования и падения сосулек сегодня существует в регионах Украины.

О необходимости быть особенно внимательными предупредили горожан мэрии Житомира и Львова.

Сосульки образуются при температуре несколько градусов ниже нуля по Цельсию и при поступлении воды. Например, если снег на крыше тает от солнца или тепла помещений на чердаках.

В пятницу, 14 января, во многих областях минусовую температуру ночью сменил незначительный "плюс" днем, что привело к образованию накоплений снега и сосулек.

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Коммунальные службы должны устанавливать предупреждающие знаки и очищать крыши от снежных глыб, но они нередко не успевают это делать.

"Падение ледяных образований и снежных масс с крыш может привести к травмированию людей, повреждению личных транспортных средств, нанесению иных материальных убытков", - отметили в Житомирской мэрии.

Как уберечься от падения снега и сосулек: основные правила

Чтобы уберечься от падения снега и сосулек с крыш, горожанам советуют придерживаться основных правил безопасности.

В том числе:

не ходить под крышами зданий и балконами;

проходя мимо домов или высоких деревьев смотреть вверх, чтобы убедиться в отсутствии угрозы;

не игнорировать установленные ограждения, а там, где они отсутствуют - самостоятельно обращать внимание на наличие опасных образований;

не парковаться под домами.

Также украинцев призывают предупреждать об опасности падения снега и сосулек детей.

В мэрии Львова акцентировали, что особенно опасно на узких улицах в старых кварталах.

Напомним, во Львове водитель отсудил почти шестьдесят тысяч гривен у коммунальщиков - за разбитую снежной глыбой машину.

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