За время работы над законопроектом о мобилизации МИД не подавал комментариев и правок.

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки намерены вызвать представителей Министерства иностранных дел Украины для разъяснения распоряжения о приостановке с 23 апреля предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста, которые находятся за границей.

Как отметила член комитета, народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода "Свобода.Утро", этот вопрос в компетенции комитета, потому что за время работы над законопроектом МИД не подавал комментариев и поправок.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому, я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД) вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали", - сообщила Бобровская.

Видео дня

При этом, народный депутат назвала распоряжение министерства "полузаконным": "За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание".

Бобровская отмечает, что после вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных.

Она отмечает, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно быть до этого срока. Парламентарий напоминает, что закон вступает в силу через месяц, а с тех пор у военнообязанных будет еще 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования или в электронном кабинете.

"Министерство обороны слезно обещало одну вещь, что те люди, которые физически не могут прийти в военкоматы, или которые хотят не идти в военкомат, (могли) сделать электронный кабинет, зарегистрироваться, внести свои данные, получить штрих-код или QR-код, и с ним приходите в телефоне и показываете в консульстве, и это является основанием для вас получить консульские действия", - говорит Бобровская.

Она утверждает, что основной целью изменений в законодательстве было не запретить консульские действия, а обеспечить максимальному количеству мужчин и женщин возможность стать на воинский учет, "чтобы увидеть в принципе общий ресурс, который есть в Украине, вне Украины".

Ограничение консульских услуг для мужчин - что известно

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины отметили, что приостановка предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста будет действовать с 23 апреля до 18 мая, а именно - до вступления в силу закона об усилении мобилизации. С того дня рассмотрение заявлений о консульских услугах будет происходить с учетом новых требований в соответствии с законом.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

23 апреля стало известно, что некоторые учреждения уже не принимают документы от военнообязанных. Например, консульство Украины в Польше не предоставляет услуги мужчинам призывного возраста до получения указаний от МИД.

Вас также могут заинтересовать новости: