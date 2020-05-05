Опрос: 44% украинцев поддерживают признание воинов УПА борцами за независимость Украины

Более положительно к этому утверждению относятся на западе и в центре страны.

Признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины поддерживают 44% населения, еще 22% высказались против этого.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

Данные опроса свидетельствуют, что признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают 44% респондентов, еще 22% - против этого решения, 16% заявили, что им безразлично, а еще 17% граждан не определились с ответом.

Читайте такжеПоловина украинцев не знают о пророссийской акции "Бессмертный полк" – опрос

"Ожидаемо более одобрительно к этому решению относятся на западе и в центре. Признание воинов УПА борцами за независимость в восточном и южном регионах поддерживают и не поддерживают примерно одинаковые доли по 30% граждан", - отметили социологи.

*** Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.