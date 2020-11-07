Советник министра также рассказал о незаконных действиях ромов на вокзале.

В Министерстве внутренних дел Украины назвали три самые опасные локации Киева, где можно стать жертвой незаконных действий карманных воров.

По словам советника министра Владимира Мартыненко, речь идет о столичном метро, железнодорожном вокзале и центре города. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Количество карманных краж в столице, говорит Мартыненко, уменьшается.

"Если мы возьмем в пример территорию Киева, то только в этом году здесь задержано 182 рома, которые часто задерживались, у них много поводов", - сказал он.

По словам Мартыненко, в Киеве есть места концентрации карманных краж.

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"Это железнодорожный вокзал и места возле него, это метро и центр города. Это там, где происходит больше всего таких преступлений. На рынках, в общественном транспорте гораздо меньше, чем в этих трех точках, хоть метро и сложно назвать точкой".

По данным МВД, на территории вокзала Киева "преступную деятельность осуществляют" 87 человек цыганской народности. Они с начала 2020 года доставлялись в отдел полиции более 5 тысяч раз, то есть более 15 раз в сутки.

"Вся суть в том, что пока их держат в участке, они не воруют, как только выпустили - они начинают это делать снова. В большинстве случаев ромы избегают регистрации. Они где-то есть, но идентифицировать сложно. Второй момент - выбор меры пресечения. Даже когда их задерживают, расследуют и дело доходит до суда - он выбирает личное обязательство. Почему? Например, там много матерей-одиночек, беременных, с большим количеством детей", - рассказал Мартыненко.

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Автор: Юрий Годован