В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 2 апреля, проходит воскресная служба. Ее проводит предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский). Об этом свидетельствуют распространенные в сети видео.
Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на службе нет. Напомним, суд отправил его под домашний арест с правом проводить службы.
На опубликованном в сети видео можно увидеть, что на воскресную службу пришли немного верующих Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны были покинуть стены Лавры еще несколько дней назад, 29 марта.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры
После решения о выселении попов Московского патриархата из Лавры до 29 марта туда несколько дней подряд приходят верующие УПЦ МП и выступают в поддержку московских священников. А сам наместник Лавры Павел угрожал журналистам избить их палкой.
Также представители Московского патриархата заблокировали работу Минкульта по описанию имущества монастыря. Московские попы не спешат покидать Лавру, несмотря на законное решение о таком шаге.
1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии РФ.
В тот же день, 1 апреля, Павлу избрали меру пресечения - его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.