Верующие УПЦ МП пришли в Лавру, они молятся и в храме, и на улице.

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 2 апреля, проходит воскресная служба. Ее проводит предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский). Об этом свидетельствуют распространенные в сети видео.

Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на службе нет. Напомним, суд отправил его под домашний арест с правом проводить службы.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что на воскресную службу пришли немного верующих Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны были покинуть стены Лавры еще несколько дней назад, 29 марта.

Видео дня

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

После решения о выселении попов Московского патриархата из Лавры до 29 марта туда несколько дней подряд приходят верующие УПЦ МП и выступают в поддержку московских священников. А сам наместник Лавры Павел угрожал журналистам избить их палкой.

Также представители Московского патриархата заблокировали работу Минкульта по описанию имущества монастыря. Московские попы не спешат покидать Лавру, несмотря на законное решение о таком шаге.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день, 1 апреля, Павлу избрали меру пресечения - его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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