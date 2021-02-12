Отмечается, что Горынь очень болела.

В возрасте 90 лет умерла Ольга Горынь – диссидент, художница, жена одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.

Как сообщила в Facebook ее родственник Кристина Горынь, женщина скончалась 11 февраля во Львове.

По словам журналистки Светлана Остапы, Горынь в последнее время очень болела, к тому же попала в аварию.

«Она до последнего что-то планировала, говорят родные, и была оптимисткой. На 8 лет пережила своего мужа», - написала Остапа.

Ольга Горынь родилась 15 октября 1930 года во Львовской области. Училась во Львовском университете на украинской филологии. Была активной участницей Организации украинских националистов (ОУН).

В 1952 году Горынь студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы, но вышла на свободу уже в 1956 году.

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Окончила Львовский университет, работала учителем и библиотекарем. Протестовала против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ, была среди инициаторов восстановления Союза украинок.

С Михаилом Горынь поженились в 1963 году. У них было двое детей.

Похоронят Ольгу Горынь во Львове на Лычаковском кладбище 13 февраля.

Напомним, известный украинский диссидент, правозащитник и политзаключенный Михаил Горынь умер на 83-м году жизни в 2013 году.

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Автор: УНИАН