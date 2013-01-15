Во Львове попрощались с Михаилом Горынем (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с М.Горынем состоялось в церкви Святой Троицы, похоронили его на 67-м поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище, в последний путь его провожали около 2 тысяч человек. Попрощаться с М.Горынем пришли его соратники, народные депутаты Украины нынешнего и предыдущих созывов, представители областных и городских органов власти, общественности, политических партий.

В прощальном слове заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив заметил, что М.Горынь был «голосом громады» города.

„Михаил Горынь был почетным гражданином Львова. Это наивысшее отличие, которым город может наградить своего сына. Как это бывает обычно, это отличие и эта награда больше нужно не этому человеку. Больше это было нужно не Михаилу Гориыню, это было нужно громаде города. Потому что даже если нас сотни тысяч, нас не слышат, когда мы не имеем голоса. Михаил Горынь был нашим голосом. Был голосом громады города. Он и его побратимы превратили Львов в город-символ. Львов стал символом борьбы. Львов стал символом свободы. Сегодня не хватает нам таких голосов. Всегда не хватает громаде города такого голоса. Поэтому сегодня весь Львов в трауре”, - отметил В.Косив.

В связи с похоронами М.Горыня сегодня во Львове на здании Ратуши и других органов местного самоуправления приспущены Государственные флаги Украины.

Как сообщал УНИАН, М.Горынь умер ночью 13 января на 83-м году жизни.

Справка УНИАН. М.Горынь родился 17 июня 1930 года в селе Книсело Жидачевского района Львовской области. Его отец руководил сельской «Просвитой» и районной организацией ОУН, за что и был репрессирован польской властью. В декабре 1944 г. Михайло вместе с матерью депортирован советской властью в Сибирь, и по пути в ссылку им удалось сбежать. После побега семья легализировалась в Ходорове, где Михайло пошел работать на завод.С 1949 по 1955 гг. учился на отделении логики и философии Львовского университета.

Активный шестидесятник, в 1962 г. наладил контакты с Иваном Светличным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчом и другими. Организовывал распространение издаваемой за рубежом политической литературы и самиздата.

В августе в 1965 г. арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды, а в апреле 1966 г. осужден к шести годам лагерей строгого режима. Наказание отбывал в Мордовии. Освободился М.Горынь в 1971 г., а в августе в 1978 г. вместе с Вячеславом Чорновилом возобновил журнал «Український вісник», который В.Чорновил, Михаил Косив и Ярослав Кендзьор начали издавать в 1970 г.

Кроме того, Михайло Горынь активно участвует в деятельности Украинской Хельсинкской группы.

3 декабря 1981 г. М.Горынь снова арестован, а 25 июня этого же года осужден за «антисоветскую агитацию и пропаганду и отказ дать показания по делу Ивана Кандыбы» к 10 годам лишения свободы в лагерях особо строго режима и к 5 годам ссылки. Помилован в 1987 г., реабилитирован в 1990 г.

С 1989 г. работал в оргкомитете Народного Руха Украины за перестройку в Киеве. На Учредительном съезде НРУ, который состоялся 8-10 сентября, избран председателем секретариата партии. В 1990 г. избран депутатом Верховной Рады УССР, работал в Комиссии по вопросам суверенитета, возглавлял комиссию национальных меньшинств.

19 мая 2000 г. избран председателем Украинского Всемирного Координационного Совета.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом Свободы (2009 г.) и др.