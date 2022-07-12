Российские оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье. По непонятным причинам не пропускают через блокпост в Васильевке. Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом", - подчеркнул он.

Так, подчеркнул мэр, весь город фактически находится в заложниках.

"Сколько дней продлится блокада - неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд открыли", - заверил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Мелитополе благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами, что посеяло панику среди оккупантов.

3 июля украинские военные ночью более 30 раз ударили по российским военным базам. В частности была уничтожена база на Мелитопольском аэродроме и взорван железнодорожный мост рядом с поселком Любимовка.

11 июля в Сети показали видео вероятного удара по базе российских оккупантов, расположенной на территории аэродрома Мелитополя в Запорожской области

Вас также могут заинтересовать новости: