Представитель страны-оккупанта заверил, что в книгах "нет ни одного негативного слова об Украине".

Во временно оккупированный россиянами Мелитополь Запорожской области приезжал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он лично привез пропагандистские учебники, чтобы запустить обучение по российской программе.

Об этом в Telegram сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Кравцов во время визита в город выступил перед мелитопольскими коллаборантами, заявив, что в этих учебниках "нет ни одного негативного слова об Украине".

"И тут должен отметить, что имперец, как это ни странно, не соврал. Именно тех учебников, что привез Кравцов, я, конечно, не мог видеть, но у тех, что уже известны, действительно нет ни одного негативного слова об Украине. Потому что там вообще нет ни слова об Украине. Это – тот самый концепт "адиннарот", по которому для рашистов независимой Украины вообще не существует", – пишет омбудсмен.

Информационные ресурсы коллаборантов отметили, что "в учебниках по истории нет никакой агрессии", а школьников будут воспитывать "в традициях дружбы народов". В то же время Горбачев подчеркнул, что украинский Мелитополь обязательно освободят, а всех коллаборантов накажут.

"Все будет Украина. В том числе-будет украинское образование. Держимся. Победим", – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что под временно оккупированным Мелитополем офицеры РФ насилуют своих солдат если те отказываются выполнять их приказы. Более того, рашисты сжигают трупы военных, совершавших попытку дезертирства.

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