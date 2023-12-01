По словам Андрющенко, россияне закрывают село на въезд и выезд на несколько дней, после чего идут по домам украинцев с обысками, допросами, арестами и полиграфами.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что уже третью неделю захватчики проводят комплексную зачистку в селах Мариупольского района.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что эти карательные меры пока не касаются самого временно оккупированного Мариуполя, потому что там "уже, кажется, невозможно больше усилить репрессии, чем они установлены".

"Речь идет о Мариупольском районе. Такую зачистку мы еще не видели в сельской местности. Она продолжается по двум дорогам. Сначала это началось с Урзуфа, поселка Мангуша до Бердянска. Так называемая старая дорога, которая идет вдоль побережья Азовского моря. И стандартная дорога, которая идет из поселка Мангуша в Бердянск как часть сухопутного коридора в Крым. То есть по этим двум дорогам от села к селу начали двигаться оккупанты. Они закрывают село на несколько дней, фактически на въезд и выезд, идут по домам с обысками, допросами, арестами и полиграфами", – акцентировал Андрющенко.

По его словам, изначально было мнение, что оккупанты будут продвигаться с зачистками ближе в сторону Мариуполя и Бердянска. Считалось, что таким образом российские военные готовятся к большой переброске военной техники и хотят попытаться исключить фиксацию этого процесса.

"А на самом деле видим, что на этой неделе усиление мер пошло на север Мариупольского района. Речь идет о поселке Стародубовка, который находится почти на границе с Запорожской областью, с Никольским районом как частью Мариупольского. Собственно, там, неподалеку от Розовки, в так называемом Федоровском лесу находится довольно большое скопление россиян. И оно там давно", – отметил Андрющенко.

Советник мэра оккупированного Мариуполя объяснил, что расправы, которые начали российские оккупанты, направлены против проукраински настроенного местного населения.

"Теперь мы понимаем, что таким образом они пытаются все же провести эффективные контрпартизанские меры, чтобы исключить удары по их тылам. Для того, чтобы мы не могли нанести вред не просто их логистике, но и их скоплениям и базированию сил", – акцентировал Андрющенко.

Он добавил, что такой вывод подтверждает недавняя ротация представителей российского ФСБ.

"Одновременно с этим мы имеем определенную информацию, что там прошла ротация со стороны работников ФСБ. Зашли новые руководители ФСБшных подразделений, которые, видимо, пообещали своему командованию, что на этот раз они точно вычистят Мариупольский район от любого движения украинского сопротивления", – сказал Андрющенко.

Советник мэра оккупированного Мариуполя также отметил, что схема, по которой действуют российские оккупанты во время карательных мероприятий, не меняется.

"Заходит группа россиян для зачистки, и у людей проводят обыск дома. Одновременно просматриваются все гаджеты, в первую очередь речь идет о телефонах. А также все, что может служить устройством для передачи данных. Одновременно самое досадное связано с тем, что очень большое количество (людей) со стороны коллаборантов доносит. Оккупанты заходят во двор людей, чьи дети находятся в эвакуации, особенно если подозревают, что они проходят службу в украинских правоохранительных структурах или в Вооруженных силах. Бывает, соседи, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, фактически на них доносят. Таких людей обычно арестовывают и вывозят в поселок Мангуш на допросы. Есть факты, когда вывозили и на полиграф отправляли людей. Есть факты ареста, когда после этого люди уже не возвращались домой и, к сожалению, где они – не известно", – пояснил Андрющенко.

Зачистки под Мариуполем: что известно

18 ноября советник мэра временно оккупированного города Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне начали зачистку поселений Мариупольского района и планируют двигаться в сторону Мариуполя.

Он отмечал, что оккупанты везде действуют по схожему сценарию. Сначала село окружают, потом обходят дома людей, проверяя документы. Далее продолжаются обыски и выборочные допросы местного населения временно оккупированных населенных пунктов.

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