Эти мероприятия спонсируются из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе Кремля, отметили в ЦНС.

Российские захватчики развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях. Враг проводит подготовку детей к службе в рядах армии РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что россияне открыли "Центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколеджа во временно оккупированном Луганске.

Примечательно, что финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета РФ, что указывает на целенаправленную программу по инициативе Кремля.

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"Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии РФ. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической Родины", – отметили в ЦНС.

Что происходит на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Крыму 5 декабря было неспокойно. Украинские спецслужбы провели успешные операции, в результате которых был, в частности, нанесен удар по нефтяному терминалу в Феодосии, где находится несколько десятков резервуаров с топливом.

Также были поражены важные военные объекты россиян на полуострове. Так, дроны поразили радиолокационную систему "Небо-М", стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М".

Ранее "бавовна" произошла в оккупированном Луганске. В ВСУ подтвердили, что нанесли удар по складам, которые находятся в черте города.

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