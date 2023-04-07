В МИД осудили эти действия и подчеркнули, что такие решения являются преступными и ничтожными и будут безусловно отменены.

Оккупационные власти во временно оккупированном Крыму начала раздавать земельные участки российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, представители оккупационной администрации в Крыму приняли ничтожное решение и начали выделение сотен земельных участков российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

"Подобные "поощрения" убийцам являются преступными и ничтожными и будут безусловно отменены, как и все другие решения, одобренные российской оккупационной администрацией в Крыму", - отмечают в ведомстве.

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В МИД убеждены, что положить конец произволу преступной оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму и восстановить законность и правопорядок возможно только путем восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и всеми другими временно оккупированными территориями Украины.

Вопрос деоккупации Крыма-последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что деоккупация Крыма является безальтернативной целью Украины.

Украинская разведка призывает жителей временно оккупированного Крыма передавать информацию о расположении сил и средств российских захватчиков.

По мнению экс-командующего войсками США в Европе, генерал Бена Годжеса, контрнаступление ВСУ будет нацелено на освобождение Крыма, поскольку, Крым – это решающая территория, "если освободить Крым, это изменит все".