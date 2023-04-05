Крымчан просят стать глазами и ушами украинской армии на время предстоящего контрнаступления ВСУ.

В преддверии украинского контрнаступления военная разведка просит крымчан сообщать о местах расположения военных объектов врага на территории оккупированного полуострова. Список интересующих целей опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Так, крымчан просят сообщать украинским разведчикам о следующих важных объектах:

пунктах дислокации вражеских войск и адресах проживания командного состава;

складах боеприпасов и хранилищах горюче-смазочных материалов;

базах размещения, хранения и ремонта военной техники;

точках дислокации средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (просят обращать внимание на все антенны и локаторы);

расположении штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

базах хранения и точках боевого дежурства средств противовоздушной обороны.

Украина готовится к большому контрнаступлению

По данным CNN украинская армия уже готовится к весеннему контрнаступлению. В частности сейчас идет накопление боеприпасов, параллельно наносятся удары по российским объектам в глубоком тылу.

Видео дня

Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что перед началом собственно наступления ВСУ начнут кампанию по нанесению ударов по тыловым объектам врага. В течение нескольких дней российский тыл будет гореть.

Хотя Крымский полуостров в настоящее время является глубоким тылом врага, оккупанты уже сейчас активно готовятся его оборонять. Примечательно, что окопы роют не только у административной границы с Херсонщиной, но и дальше в глубь полуострова.

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