Имея общие цели, Украина и команда Тихановской постоянно недовольны друг другом и не сотрудничают.

Украинские власти и белорусская оппозиция не ведут никакого сотрудничества в борьбе против Лукашенко, хотя являются естественными союзниками в идущей войне. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что Киев проигнорировал прошлогодний призыв Светланы Тихановской создать союз с беларуской оппозицией. Причина, вероятно, в том, что украинское правительство недовольно слабостью и неспособностью белорусской оппозиции вывести людей на улицы, чтобы дестабилизировать Лукашенко.

Издание ссылается на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, который заявил, что беларуская оппозиция "не оказывает ни организационного, ни интеллектуального влияния на беларуское общество".

Видео дня

Еще одна причина, почему Киев воздерживается от тесного сотрудничества с командой Тихановской – нежелание провоцировать Александра Лукашенко на прямое участие в войне против Украины. В беларуской оппозиции это понимают, но не соглашаются с такой позицией.

"Мы понимаем, что власти Украины не хотят провоцировать Лукашенко. Но если есть мысли, что это его остановит, они ошибаются. В начале 2022 года он пообещал Украине, что нападения не будет. Мы знаем, к чему это привело", — заявила Тихановская.

Между тем в Офисе президента Украины не скрывают разочарования от слабости белорусской оппозиции. В первые дни войны украинское правительство рассчитывало, что в Беларуси начнется широкое антивоенное протестное движение под руководством Тихоновской.

"Мы действительно думали, что это произойдет. Но оказалось, что это не для Беларуси… Они не смогли убедить население в том, что страна не должна участвовать в захватнической войне", – заявил Михаил Подоляк.

Участие Беларуси в войне против Украины

Беларусь является главным союзником России в ее полномасштабной военной агрессии против Украины. Режим Лукашенко предоставил России беларускую территорию как для наземных атак на Украину, так и для ракетных ударов.

Несмотря на давление из Москвы, Лукашенко уклоняется от прямого участия беларуской армии в нападении на Украину. В то же время Беларусь предоставляет России свои полигоны для тренировки мобилизованных.

Украинские власти полагают, что угроза прямого участия Беларуси в войне минимальна. Однако постоянные учения беларуской армии имеют целью сковать украинские резервы на этом направлении, чтобы они не отправились на фронт против России.

Вас также могут заинтересовать новости: