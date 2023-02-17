Украинский президент подчеркнул, что это будет большая историческая ошибка Беларуси, если она присоединится к российским террористам.

Высокого риска присоединения Беларуси на стороне России к войне против Украины на сегодня нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он ответил на вопрос о том, может ли армия Беларуси начать наступление на стороне России.

"О Беларуси. Мы считаем, что на сегодня вероятности, высокого риска такого нет. Они могут пойти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть беларуских воинов в их состав (в состав наступательных сил РФ – УНИАН). Потому что беларусы, как мы понимаем, не хотят воевать против Украины. Не хочет подавляющее большинство общества. Мы имеем цифры аналитические - 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларуси в этом процессе, поэтому будет очень сложно их затянуть", - отметил Зеленский.

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В то же время, по его словам, Кремль будет пытаться это сделать. "Но я хочу сказать, что это будет большая ошибка Беларуси. Большая историческая ошибка. Потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов, которые контролирует Россия, летит авиация или летят ракеты, а другое дело - если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Потому что ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения за все то, что Россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, также сил беларуского войска недостаточно, чтобы вступать в войну. "И все, кто придут на нашу землю, точно не вернутся. И это не запугивание. Мы защищаем себя, мы ни на кого не наступаем", - сказал Зеленский.

Угроза наступления со стороны Беларуси

Как известно, недавно Александр Лукашенко заявил о готовность воевать с россиянами, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать". Также он призвал членов ОДКБ выбрать свою позицию относительно войны в Украине.

Недавно Польша закрыла несколько пограничных переходов на границе с Беларусью, а Франция призвала своих граждан немедленно покинуть страну.

Сообщалось, что Беларусь собирается строить новый полигон и военный городок вблизи границы с Украиной.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что на беларуских полигонах продолжаются мероприятия боевой подготовки войск РФ.

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