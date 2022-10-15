Легитимным беларусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог бы стать полк имени Калиновского в составе ВСУ, считает Мережко.

Украина сомневается в политической позиции белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской и не признает ее так называемый "Объединенный переходный кабинет".

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Позиция Тихановской в отношении России и Путина не является достаточно четкой. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом беларусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине", – пояснил Мережко. Видео дня

Легитимным беларусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог бы стать полк имени Калиновского в составе ВСУ, считает депутат.

По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что имеет проукраинскую позицию и авторитет среди беларусской оппозиции.

В августе Светлана Тихановская объявила о создании "Объединенного переходного кабинета" Беларуси. Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее "переходным кабинетом".

Позиция Тихановской в отношении России и войны в Украине

Тихановская возглавила белорусскую оппозицию во время протестов в стране летом 2020 года в связи с фальсификацией президентских выборов. Из-за преследования со стороны режима Лукашенко, она уехала в Литву, а ее мужа посадили в Беларуси.

Тихановскую неоднократно спрашивали об отношении к российско-украинской войне. Во время президентской гонки в июле 2020 года оппозиционерку только со второго раза заставили ответить, чей Крым.

"Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как заведено в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше", - заявила Тихановская.

Тогда это заметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что был готов встретиться с беларусскими оппозиционерами, если бы Тихановская выразила четкую позицию относительно оккупированного Россией полуострова.

В августе 2020 года Тихановская назвала Путина "мудрым руководителем" и заявила, что "беларусский народ никогда не повернется спиной к России".

А уже в октябре того же года она предлагала встретиться с Путиным, чтобы "понять, почему тот поддерживает Лукашенко".

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