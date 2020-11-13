Уголовные производства, связанные с целым рядом рейдерских захватов и других преступлений в Харьковской области, к которым могут быть причастны участники уголовной группировки Вадима Казарцева («Князя») могут остаться нерасследованными из-за нежелания Службы безопасности и Офиса Генпрокурора заниматься делами потерпевших.

Об этом пишет издание «Комментарии» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и заявления потерпевших, опубликованные редакцией.

По данным редакции, после смерти Казарцева в Германии вначале октября текущего года, его соратники по организованной преступной группировке, которых летом задержала СБУ, вступили в переговоры с правоохранителями с целью уменьшить наказание. В частности, в СИЗО сейчас находится муж дочери Казарцева и один из его главных пособников Олег Кияшко.

Вместе с другими участниками банды его задержали по делу о вымогательстве 5 млн грн. у владельцев одного из песчаных карьеров Харьковской области. При этом фактически было передано $11 тыс. На основании того, что сумма небольшая, отмечает источник «Комментариев», кто-то из силовиков – СБУ или ОГП – мог пообещать, что фигуранты получат условные сроки, а остальные дела о многочисленных случаях рейдерства и насилия, приписываемых банде, расследоваться не будут. «Кто из двух органов - СБУ или ОГП - пошел на вероятную «сделку» с бандой - достоверно неизвестно. Однако налицо факты, которые могут свидетельствовать о существовании таких договоренностей», пишет редакция.

Например, под домашний арест вышел на свободу один из сотрудников Кияшко – директор компании, по делу которой тот был задержан. Кроме того, редакции стало известно, что у ряда пострадавших заявления о преступлениях ОПГ Казарцева-Кияшко либо не берут в работу, либо не проводят по ним никаких активных действий.

В частности, согласно опубликованным редакцией заявлениям, целый ряд предпринимателей в Харьковской области в период со средины 2000-х до недавнего времени подверглись силовому давлению, физическому насилию, вымогательствам, угрозам убийством и другим аналогичным преступлениям со стороны ОПГ «Князя».

Например, по делу компании «Ботик» (21172627) Казарцева, Кияшко и подельников обвиняют в вымогательстве $350 тыс., незаконном сборе урожая на 16 млн грн., угрозах физической расправы и покушении на убийство. Экс-владелец ООО «Будівельник» (31234033), у которого силой забрали его компанию, оценивает свои потери в $4 млн. Через вооруженное нападение и угрозы физической расправы забрали у ее владельца машиностроительную компанию ООО «Харьковэнергоремонт» (34113412), у которой есть много международных заказов на изготовление турбин и другой техники, а имущество оценивалось в 159 млн грн.

О физических нападениях, сожженном автомобиле, угрозах жизни и незаконном переписывании доли в предприятии на рейдеров пишет заявлении и инвестор ООО «СП Мелиховское» (00707188). Аналогичные заявления о физическом насилии также подал экс-владелец незаконно переписанного на людей Кияшко ООО «Рассвет» (00707171). О вымогательстве $100 тыс. со стороны Казарцева и его структур за якобы «решение проблем» с правоохранительными органами пишет в заявлении и глава ФХ «Строгого» (21229706). После рейдерского захвата ФХ «Труд-2012» (38176222) люди ОПГ начали вывозить урожай и технику, а впоследствии совершили на нападение на семью учредителя, избивали и пытали жену и детей.

После физических угроз и незаконного отчуждения своего имущества на 20 млн грн. потерял и экс-владелец ООО «Новый асфальт» (41625572). Его компанию рейдеры «отжали» вместе с целым рядом активов семьи погибшего предпринимателя Александра Яковенко (ЧП «Харьковспецпостач», ЧП «Будгарант 7», ЧП «Харьковспецстроймеханизация»), которые имели много действующих подрядов по обслуживанию дорог в Харьковской и Полтавской области.

«Преступлений, описанных в этих заявлениях, хватит на несколько десятков лет тюремного заключения. Но их реальное расследование не выгодно ни представителям уголовного мира, ни самим правоохранителям. В первую очередь из-за того, что в материалах таких дел фигурирует множество действующих и бывших сотрудников силовых ведомств, которые помогают рейдерам в организации и сопровождении их атак, а также заботливо оберегают от лишнего внимания органов власти», пишет издание. Журналисты допускают, что «кто-то высокопоставленный в ОГП или СБУ мог получить щедрое вознаграждение за «мягкий исход» для членов группировки, в результате чего остальные реальные дела банды просто будут «спущены на тормозах».

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Автор: УНИАН