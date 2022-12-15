Днем нужно активно двигаться, но можно тепло одеться, если нужно, то даже верхняя одежда для этого подойдет. Но ночью так согреваться не получится, поэтому остается только размышлять, как согреваться под одеялом.

О том, что зима 2022-2023 для украинцев будет наиболее сложной за всю историю, не сказал разве что ленивый. Нас предупреждали об этом еще летом, однако многие оказались не готовы к тому, что отопление в домах может не быть по несколько часов или даже дней. И хорошо, когда у вас свой дом, где можно сделать печное отопление, но жильцам многоэтажек такая роскошь недостижима. Поэтому придется купить одеяло, теплую одежду, и максимально утеплить свой дом.

Если в предыдущие годы в межсезонье, когда отопления нет, а на улице холодно, украинцы привыкли обогреваться электроприборами, то сейчас это невозможно. И не удивительно, ведь централизованного отопления нет именно по этой причине. Следовательно, вариантов согреться остается не так уж много.

Днем нужно активно двигаться, но можно тепло одеться, если нужно, то даже верхняя одежда для этого подойдет. Но ночью так согреваться не получится, поэтому остается только размышлять, как согреваться под одеялом.

Видео дня

Для этого есть несколько уловок. Во-первых, нужно двигаться. Нет, не всю ночь, а только когда легли в холодную кровать. Можно даже имитировать бег. Однако следите за тем, чтобы одеяло не поднималось, чтобы под него не проникал холодный воздух. Вечерний марафон должен быть такой длины, чтобы вам стало жарко. Если одеяло у вас хорошее, то после этого вам будет тепло еще долго.

Дело в том, что при физической активности наше тело выделяет больше тепла. Сделать комнату теплой так не получится. Однако в постели объем, который нужно обогреть минимальный, поэтому через несколько минут под одеялом стене достаточно тепло.

Есть еще один лайфхак, как согреться под одеялом. Для этого можно использовать грелку. Хорошо, если перед сном в вашей квартире все же дали свет, чтобы электроприбор начал работать. Однако, если этого не произошло, отчаиваться не стоит. Можно пользоваться водяным аналогом грелки. Для этого даже покупать ничего не нужно. Если у вас дома есть несколько пустых пластиковых бутылок, то наберите в них горячую воду и положите под одеяло. Но здесь нужно правильно рассчитать температуру воды. С одной стороны, чем больше, тем лучше. Однако пластиковая бутылка станет деформироваться при температуре 75 градусов. Но чтобы обогреть кровать, этого хватит.

Даже 60 градусов – это очень горячая вода. Если вы заливаете жидкость такой или большей температуры, прежде чем лечь под одеяло, подождите, пока бутылки немного остынут, иначе можно и ожоги получить.

Чтобы приведенные советы были более эффективными, нужно выбрать хорошее одеяло. Ведь эти лайфхаки построены на том, что одеяло хорошо сохраняет тепло. Чтобы изделие эффективно справлялось с этой задачей, его плотность должна быть от 300 г/м2 наилучшим вариантом будет одеяло с плотностью выше 350 г/м2. А вот материал здесь не играет особой роли, его следует выбирать, отталкиваясь от других параметров.