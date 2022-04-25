Смерть трех поколений одной семьи в Одессе вызвала шок и возмущение в Украине - стране, в которой уже два месяца идет война за полномасштабное вторжение РФ

Одессит Юрий Глодан в день, 23 апреля, когда в его дом прилетела российская ракеты, вышел из квартиры в магазин. Его семья - теща, 27-летняя жена Валерия и 3-месячная дочь Кира - осталась дома. Именно в магазине мужчина и услышал новость о взрыве.

Как рассказал Глодан журналистам ВВС, у подъезда он кричал на полицию, чтобы его пропустили к горящему дому. Когда он попал в квартиру, то нашел тела своей жены и ее матери, убитых русской ракетой, которая попала в нижние этажи.

Тело его трехмесячной дочери Киры обнаружили позже. Глодан увидел его впервые, когда вернулся в квартиру в воскресенье, 24 апреля. Он вернулся в разрушенный дом, чтобы понять, что можно спасти из квартиры: фотоальбомы, коллекция сахарных пакетиков жены, рукописные заметки... А коляска его ребенка была разорвана в клочья.

"Если я оставлю вещи в квартире, они станут мусором, и люди его выбросят", - сказал он. - "Я хочу сохранить это для воспоминаний".

Юрий с Валерией были вместе девять лет.

"Она могла находить радость во всем. Одесса была ее любимым городом. Она работала в PR и могла общаться со многими людьми, понимать их. Я восхищался тем, как хорошо она пишет", - рассказал Глодан.

"Она была замечательной мамой, подругой, со всеми лучшими качествами. Такую, как Валерия, мне невозможно будет найти. Она была идеальной. Такого человека можно встретить лишь раз в жизни, и это подарок от Бога", - добавил он.

Их дочь Кира родилась в конце января 2022 года, всего за месяц до начала войны в Украине. Через несколько недель после этого Валерия написала в Instagram, что достигла "нового уровня счастья" после рождения первого ребенка.

"Это были лучшие 40 недель". - написала она о своей беременности. - "Уже месяц нашей девочке".

"Мы были очень счастливы, когда она родилась", - рассказал Юрий. - "Я был в роддоме, когда она родила. Мне очень тяжело сейчас осознавать, что моей дочери и жены уже нет. Весь мой мир вчера уничтожила российская ракета".

Глодан хочет, чтобы мир узнал о том, что произошло с его семьей.

"То, что происходит - это горе для моей семьи, для нашего города, для Украины, это горе для всей цивилизации. Я надеюсь, что наша история поможет остановить эту войну", - сказал одессит.

Ракетный удар по Одессе

23 апреля Россия выпустила по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов повреждены жилой дом и объекты инфраструктуры.

В РФ утверждали, что в Одессе попали в военный объект. Мэр Одессы Труханов заявил, что оккупанты "называют жилой дом военным объектом".

Комментируя ракетные удары по Одессе, президент Украины Владимир Зеленский был очень расстроен, когда говорил об убийстве трехмесячной Киры: "Чем она угрожала России? Кажется, что убийство детей - это лишь новая национальная идея Российской Федерации".

Он назвал тех, кто спланировал и совершил нападение, "подонками".

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