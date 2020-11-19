Игорь Пошивайло обещает как можно эффективнее воплотить запланированные мероприятия в жизнь.

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло убежден, что запланированные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы удастся реализовать несмотря на сегодняшние обыски у него дома и в помещении музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пошивайло сказал журналистам.

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По его словам, 16 ноября была обнародована программа к 7-й годовщине Революции достоинства.

"Программа довольно насыщенная. Учитывая нынешние реалии карантина, она предусматривает и различные мероприятия онлайн и оффлайн", - сказал Пошивайло.

Он отметил, что программа была разработана с той целью, чтобы украинцы могли "утверждать памятные события семилетней давности и те ценности, которые отстаивались во время Революции достоинства - свободу, реформы, право и демократию и т.п.".

"Программа требует координации и большого контроля. Особенно сейчас, в условиях дистанционной работы, это очень сложно. Это событие, утреннее (обыски - УНИАН) перебило нам не только технически, но и эмоционально (работу)", - отметил Пошивайло.

Вместе с тем он выразил убеждение, что трудности удастся преодолеть.

"Мы будем стараться как можно эффективнее воплотить нашу программу в жизнь", - заявил директор музея.

Обыски в Музее Революции достоинства: что известно

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у него дома сообщил директор музея.

На странице музея в Facebook говорится, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска изъяли документы из кабинета бухгалтерии.

Пошивайло заявил, что во время следственных действий в его доме изъят жесткий диск с историей создания музея.

В полиции сообщили, что обыски в музее проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислен на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются", - заявили в полиции.

Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн. Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Мемориал Героев Небесной Сотни в Киеве: судьба проекта

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 голу начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих. Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Во вторую очередь должно начаться сооружение здания Музея Майдана.

16 ноября Пошивайло заявил, что проект Музея Революции достоинства в этом году не разработали из-за нехватки средств.

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Автор: Виталий Саенко