Первая и самая большая дистанционная школа "Оптима" приглашает будущих первоклассников к обучению в 2022-2023 году. Образование в "Оптиме" не похоже на дистанционку государственных школ. Здесь не предлагают задания для самостоятельного изучения, а заинтересовывают детей авторскими материалами и уникальными мультфильмами.

Как происходит обучение в 1 классе

Для каждого ученика на учебном сайте школы "Оптима" создается личный кабинет, в котором ребенок видит перечень предметов на текущий учебный год и все учебные материалы, структурированные и разделенные на отдельные уроки и задания.

Весь обучающий материал изложен в уроках, разработанных квалифицированными учителями в сотрудничестве с психологами, методистами и дизайнерами.

В уроках использован текстовый формат, дополнительные видео и аудиовложения, интерактивные игры, интересные 3D-модели, упражнения для отработки навыков, а также контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала.

Школа предлагает рекомендованное расписание уроков без привязки ко времени. Ученики прорабатывают уроки в удобное для них время. Уроки после прохождения остаются доступными для дополнительной проработки в течение всего учебного года.

Ученики выполняют тестовые, письменные и устные задачи для контроля знаний.

С образовательными материалами, уроками, контрольными заданиями и системой работы может ознакомиться каждый, воспользовавшись бесплатным демодоступом.

Уникальные обучающие мультфильмы

Начальная школа в "Оптиме" учится по авторским урокам в виде мультфильмов, не имеющих аналогов в Украине и мире. Яркий видеоряд, профессиональное озвучивание, продуманная и взвешенная подача учебной программы – такие уроки удерживают внимание детей, прививают им любовь к обучению и познанию.

Каждый класс имеет свои уникальные особенности. У первоклассников основное внимание направлено на то, чтобы мягко адаптировать малышей к школе, научить учиться. Образовательные материалы полностью соответствуют украинской школьной программе и рекомендованы Министерством образования Украины.

Каждый урок содержит интегрированный подход – когда математика также знакомит учащихся с фактами по географии, языком, литературой и т.д. Это не только заинтересовывает детей, но и полностью соответствует духу и букве Новой украинской школы и современным образовательным трендам.

Оценить такие уроки этой весной смогли сотни первоклассников, ведь "Оптима" открыла свободный доступ к своим учебным материалам всем нуждающимся детям. Благотворительным пакетом воспользовались около 100 000 школьников.

Получить исчерпывающую консультацию и записаться на обучение можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.