Церковь назвала народную поминальную традицию "обычным суеверием".

Православная церковь Украины (ПЦУ) дала разъяснение, нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-то умер.

Об этом говорится в сообщении церкви на Facebook-странице.

"В своем стремлении позаботиться о душах умерших близких украинский народ прибегает к разного рода обрядам, иногда смешивая, как говорится, "грешное с праведным", – отметили в ПЦУ.

В церкви назвали народную поминальную традицию завешивания зеркал в доме "обычным суеверием, который никоим образом не полезен для души – ни умершего, ни того, кто таким суевериям доверяет":

"Часто это (завешивание зеркал) объясняется тем, что душа человека якобы может "застрять" в них, "заблудившись в зеркальном лабиринте". По другой, не менее абсурдной версии, душа может "испугаться", не увидев своей тени в отражении. Но из Писания мы знаем, что "дух тела и костей не имеет" (Лк. 24: 39), а следовательно, не заглядывает в зеркала, чтобы в них на себя смотреть".

Читайте такжеСвященник ПЦУ назвал "недоразвитыми" женщин за аборты – в сети скандал"Традиция завешивать зеркала в доме, где находится умерший, распространена в разных культурах и странах, но не имеет ничего общего с православной верой. Ведь в первую очередь она основывается на суеверном страхе перед "магическими" свойствами зеркал, которые издавна ассоциируются с гаданиями, "общением" с духами и открытием "дверей" в "потусторонние миры", – отметили в ПЦУ.

Среди подобных поминальных суеверий в церкви назвали такие народные традиции, как пожелание "земля пухом" и выставление стакана с куском хлеба для усопшего.

Ранее в ПЦУ давали разъяснения, что можно класть в пасхальную корзину, а также, "смывают" ли грехи массовые крещенские купания.

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Автор: Катерина Шварц