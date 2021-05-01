ПЦУ посоветовала, что ставить в корзину нужно продукты, от которых воздерживались во время поста. Однако алкоголь и табак не входят в этот список.

В Православной церкви Украины отмечают, что в пасхальную корзину стоит класть паски, мясо, молочную продукцию, яйца, также - хрен, но алкогольные напитки приносить на освящение для освящения не стоит.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook.

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"В субботу в течение дня и в воскресенье после праздничной Божественной литургии священнослужители вне стен храма совершают чин освящения пасхальных приношений. Кое-где можно наблюдать, как корзины наполнены вещами, совершенно не связанные с содержанием празднования Пасхи Христовой", — говорится в заметке.

Отмечается, что освящение пасок, яиц и мяса характеризирующих завершения Великого поста. Так, благословляется на потребление еда, которая была исключена из рациона в течение добровольного поста. Добавляют в корзину и хрен — это воспоминание ветхозаветной традиции добавлять к пасхальной трапезы горькие травы.

"Священник во время окропления освященной водой читает три молитвы: на благословение хлеба (пасок), мясной и молочной пищи. Церковь не приветствует освящения алкогольных напитков и табачных изделий. Помните, что пасхальные корзины с пасками — это символ любви к ближним и мы составляем праздничное корзину, прежде всего, чтобы разделить его с ближними. Если у вас есть возможность — помогите одиноким и нуждающимся не остаться без праздничной трапезы, поделитесь с ними пасхальной радостью, приобщившись к различным социальных инициатив, благотворительности, волонтерства ", — отмечают в ПЦУ.

Напомним, Пасха или Воскресение Христово в этом году приходится на 2 мая, воскресенье.

Краткие правила празднования Пасхи

Правительство и Совет церквей решили, что на освящении пасхальных корзин нужно находиться в маске. Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. Также советует ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания. Глава Минздрава Максим Степанов призвал воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху. По возможности советуют отложить поездки к родным и друзьям. Украинцев просят избегать скоплений людей.

Пасха в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко