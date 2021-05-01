В Православной церкви Украины отмечают, что в пасхальную корзину стоит класть паски, мясо, молочную продукцию, яйца, также - хрен, но алкогольные напитки приносить на освящение для освящения не стоит.
Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook.
Читайте такжеВ Иерусалиме сошел благодатный огонь (фоторепортаж)
"В субботу в течение дня и в воскресенье после праздничной Божественной литургии священнослужители вне стен храма совершают чин освящения пасхальных приношений. Кое-где можно наблюдать, как корзины наполнены вещами, совершенно не связанные с содержанием празднования Пасхи Христовой", — говорится в заметке.
Отмечается, что освящение пасок, яиц и мяса характеризирующих завершения Великого поста. Так, благословляется на потребление еда, которая была исключена из рациона в течение добровольного поста. Добавляют в корзину и хрен — это воспоминание ветхозаветной традиции добавлять к пасхальной трапезы горькие травы.
"Священник во время окропления освященной водой читает три молитвы: на благословение хлеба (пасок), мясной и молочной пищи. Церковь не приветствует освящения алкогольных напитков и табачных изделий. Помните, что пасхальные корзины с пасками — это символ любви к ближним и мы составляем праздничное корзину, прежде всего, чтобы разделить его с ближними. Если у вас есть возможность — помогите одиноким и нуждающимся не остаться без праздничной трапезы, поделитесь с ними пасхальной радостью, приобщившись к различным социальных инициатив, благотворительности, волонтерства ", — отмечают в ПЦУ.
Напомним, Пасха или Воскресение Христово в этом году приходится на 2 мая, воскресенье.
Краткие правила празднования Пасхи
- Правительство и Совет церквей решили, что на освящении пасхальных корзин нужно находиться в маске.
- Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи.
- Также советует ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания.
- Глава Минздрава Максим Степанов призвал воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху.
- По возможности советуют отложить поездки к родным и друзьям.
- Украинцев просят избегать скоплений людей.
Пасха в Украине: что известно
- Пика не достигнет: эксперты оценили ситуацию с COVID-19 в Украине после Пасхи
- В полиции ожидают, что в храмах на Пасху соберутся более миллиона верующих
- Степанов призывает стариков смотреть Пасхальные богослужения онлайн
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram