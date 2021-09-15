Поместная Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение, в котором можно найти храмы ПЦУ, узнали последние новости из жизни церкви или даже пообщаться со священнослужителем.
Разработчики программы "Моя церковь" предлагают пользователям несколько функций:
- интерактивную карту с отмеченными храмами Православной церкви Украины;
- календарь всех церковных праздников и событий;
- ленту новостей ПЦУ;
- список всех утренних и вечерних молитв;
- духовная поддержка, где можно пообщаться в онлайн-чате с представителем церкви.
Читайте такжеВ Херсоне установили церковь из пенопласта (фото, видео)В личном кабинете можно персонализировать приложение, настроив порядок окон, а также наладить ежемесячный благотворительный взнос.
Приложение доступно и в Google Play, и в App Store.
Напомним, что Православная церковь Украины была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.
А 6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.