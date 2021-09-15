Программа "Моя церковь" уже доступна в Google Play и App Store.

Поместная Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение, в котором можно найти храмы ПЦУ, узнали последние новости из жизни церкви или даже пообщаться со священнослужителем.

Разработчики программы "Моя церковь" предлагают пользователям несколько функций:

интерактивную карту с отмеченными храмами Православной церкви Украины;

календарь всех церковных праздников и событий;

ленту новостей ПЦУ;

список всех утренних и вечерних молитв;

духовная поддержка, где можно пообщаться в онлайн-чате с представителем церкви.

Читайте такжеВ Херсоне установили церковь из пенопласта (фото, видео)В личном кабинете можно персонализировать приложение, настроив порядок окон, а также наладить ежемесячный благотворительный взнос.

Приложение доступно и в Google Play, и в App Store.

Напомним, что Православная церковь Украины была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.

А 6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

Автор: Станислав Кожемякин