В ПЦУ отметили, что в последнее время активизируется мода на массовые ныряния в прорубь, но у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было.

Массовые ныряния в прорубь во время празднования Крещения Господня не являются давней украинской традицией.

Читайте такжеКрещение 2021 в Украине - история праздника, традиции и приметыОб этом на своей странице в соцсети сообщила Православная церковь Украины (ПЦУ). В сообщении говорится о том, что в последнее время активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. "Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто-то испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ложное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - подчеркивается в сообщении.

В ПЦУ отметили, что ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду в честь праздника Крещения Господня. "Нет описаний такого действа ни в древних источниках, ни в исследование о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, русскими, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - пояснили в ПЦУ.

Там отметили, что массовые ныряния в воду на праздник Богоявления появились во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов, поэтому этот обычай в Украине имеет новейшее, а не древнее, происхождения.

"Совершенно ошибочным является суждение, будто купание в ледяной воде после водосвятия «смывает» все грехи. Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их отпущению? Ни одного церковного предписания для совершения такого действа на праздник Богоявления нет", - отметили в церкви и добавили, что "спасение лежит исключительно через искреннее раскаяние в грехах, молитву и любовь к Богу и к нашим ближним".

Однако в ПЦУ подчеркнули, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. "Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор – должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все «за» и «против»: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", - сообщили там.

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Автор: Ирина Погорелая