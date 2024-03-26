Молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет самостоятельно будет выбирать, когда ему пройти эту базовую службу - в любой из этих лет своей жизни.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

Как сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net, комитет отклонил предложения о прохождении базовой военной службы молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет по их выбору в течение любого времени, кроме времени военного положения.

Если бы это предложение было поддержано, это означало бы, что молодые люди в возрасте от 18 лет после прохождения базовой военной службы получили бы статус военнообязанных и могли быть мобилизованы в ВСУ во время военного положения.

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Поэтому, пояснил нардеп, молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет самостоятельно будет выбирать, когда ему пройти эту базовую службу - в любой из этих лет своей жизни.

Вениславский также ответил, смогут ли призвать человека, который не получает высшее образование, но прошел эту подготовку и получил военную специальность до 25 лет. По его словам, если человек сознательно пошел на базовую военную службу в 18-19 лет, то после ее прохождения он становится военнообязанным и может быть мобилизован.

Если человек добровольно не пошел до 24 лет на эту службу, то его призывают и направляют принудительно на базовую военную службу, и до 25 лет он становится военнообязанным, отметил он.

Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил LIGA.net, что отклоненные предложения касались именно призывников, которые не учатся в вузах.

"Никто не планирует ребят до 25 лет призывать. Только по их личному желанию", - сказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что за два года полномасштабной войны более 8 тысяч мобилизованных так и не были на передовой.

Ранее он заверил, что о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже отметки в 25 лет, речь пока не идет. По его словам, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне.

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