Представителями ТЦК необходимо настаивать, что вы не являетесь военнообязанным, а значит вам не имеют права вручать повестку.

Некоторых украинцев исключили из воинского учета еще до полномасштабной войны. Юрист Неля Романенко объяснила, нужно ли им снова становиться на учет и проходить военно-врачебную комиссию.

Как отметила юрист, положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое утверждено приказом Минобороны №402 от 14.08.2008, является действующим по состоянию на сегодня. Исключение из воинского учета имеет следствием потерю статуса военнообязанного.

"То есть, по состоянию на сегодня, на такое лицо не распространяются обязанности военнообязанного, в том числе относительно постановки на учет и прохождения медицинской комиссии. Учитывая настоящие реалии определенные неосведомленные работники ТЦК могут попытаться вручить такому лицу повестку о необходимости явки в ТЦК, однако при общении с такими представителями ТЦК необходимо настаивать, что вы не являетесь военнообязанным, а значит вам не имеют права вручать повестку", – пояснила Романенко.

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По словам юристки, необходимо учитывать, что правительство запланировало многочисленные изменения в нормативно-правовых актах по вопросам призыва на военную службу, в том числе планируется изменить критерии определения пригодности к военной службе. Также планируется принятие нового Положения о ВЛК и перечне болезней.

Законопроект о мобилизации: это стоит знать

25 декабря 2023 года Кабмин подал проект закона о мобилизации в ВР. Документ предлагается определение срока для увольнения военнослужащих - 36 месяцев. Также он включает ряд ограничений по уклоняющимся.

Профильным комитетом является Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Секретарь этого комитета, нардеп Роман Костенко отмечал, что законопроект рассматривают постатейно.

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