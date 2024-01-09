В ВР кроме правительственного зарегистрировано депутатами еще 4 альтернативных законопроекта.

Сегодня проходит заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где будет рассматриваться правительственный законопроект о мобилизации.

Также в парламенте зарегистрировано еще четыре альтернативных законопроекта, которые внесены народными депутатами Украины. Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram, сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек.

"Сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера (речь идет о председателе Верховной Рады Украины Руслане Стефанчуке – УНИАН) с фракциями по закону. На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно какое оно будет", - написал депутат.

Видео дня

Другой нардеп Алексей Гончаренко разместил фото заседание комитета, отметив, что оно началось и предусмотрено рассмотрение, в частности, правительственного законопроекта о мобилизации.

Законопроект о мобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2023 года в парламенте зарегистрирован законопроект Кабинета Министров Украины о мобилизации, которым, в частности, предусмотрено, определение срока для увольнения военнослужащих – 36 месяцев. Кроме того, предлагается применять ряд ограничений по уклоняющимся от призыва.

Ряд парламентских комитетов вчера высказались критически, относительно ряда норм, которые заложены в правительственном законопроекте, в частности, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов и предлагал разработать отдельный законопроект об увольнении срочников

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что в правительственном законопроекте о мобилизации выявлен ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам.

Радина назвала нормы в законопроекте, которые необходимо усовершенствовать для избежания коррупционных рисков. Речь идет о необходимости отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомат, так как это может порождать произвол.

Председатель комитета отмечает, что необходимо четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с дальнейшими ограничениями на распоряжение имуществом и тому подобное.

Радина также отмечает, что надо убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

В парламенте зарегистрировано 4 альтернативных законопроекта. Альтернативные к правительственному законопроекты внесли народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. Также зарегистрирован законопроект Дмитрия Разумкова, которым предлагается сохранить предельный возраст призыва на срочную службу на уровне 27 лет.

Кроме того, предлагается демобилизация (по собственному желанию) военнослужащих, которые во время действия военного положения выслужили не менее 24 месяцев, из которых 8 месяцев в зоне боевых действий.

Крайний альтернативный законопроект, который зарегистрировали народные депутаты Украины Андрей Кит и Николай Люшняк 8 января, предусматривает введение обязательной допризывной подготовки на основе базового и полного общего среднего образования; - корректировка оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (не будут подлежать призыву работники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, работники субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и физических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке как физические лица-предприниматели, за которых работодатели уплачивают ежемесячную плату за отсрочку от призыва в размере одной минимальной заработной платы).

Вас также могут заинтересовать новости: