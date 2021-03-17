По данным источника, победу одерживает проректор Александр Рожко.

На очередных выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 17 марта одерживает победу проректор Александр Рожко.

Об этом Obozrevatel стало известно из университетских кругов.

По данным источника, Рожко со значительным отрывом опережает своего коллегу-проректора Владимира Бугрова, а также одиозного политика Владимира Литвина.

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"Большинство студентов и преподавателей свой выбор уже сделали в пользу Рожко", – сообщил источник.

По состоянию на 12:00 выборы проходили в обычном режиме, без нарушений. Избирательные участки должны прекратить работу в 15:00.

Как известно, обязанности ректора КНУ им. Шевченко с 30 октября 2020 года и до назначения нового возложены на Леонида Губерского.

Выборы ректора КНУ им. Шевченко:

25 ноября 2020-го в КНУ имени Тараса Шевченко прошел первый тур выборов ректора. На эту должность претендовали 10 кандидатов.

В декабре 2020 года во втором туре выборов ректора наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Однако данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.

9 марта 2020-го стало известно, что экс-спикер Верховной Рады, глава Администрации президента Украины времен Леонида Кучмы Владимир Литвин стал кандидатом в ректоры Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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Автор: УНИАН