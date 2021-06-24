В Киевском университете культуры состоялась презентация третьего гастрономического клипа «Український борщ», который еще больше привлечет внимание мировой общественности к Украине.

Я буду популяризировать и лоббировать все украинское!

«Сало», «Українські вареники», а теперь еще и «Український борщ» - эти обновленные клипы Михаила Поплавского не просто музыкальные произведения, но и общественно-политический манифест, который должен донести традиционные украинские ценности мировому сообществу.

- Я буду популяризировать, лоббировать и, главное, защищать все украинское! - заявил Поплавский.

И стоит отметить, что с этой пиар-миссией поющий ректор справляется прекрасно.

- «Клип «Сало» набрал больше шести миллионов просмотров за месяц на YouTube, а «Українські вареники» уже более девяти миллионов, - акцентировал Михаил Михайлович и отметил, что «Український борщ» наберет больше 15-20 миллионов просмотров на YouTube .

- Украинский борщ должен рулить в мире, потому что это наш национальный продукт, наша гордость, наша нематериальная культура. И сегодня украинский борщ это бренд Украины, - сказал Михаил Поплавский.

Кроме того, ректор Университета культуры подчеркнул, что делает ребрендинг клипов и тесно сотрудничает с социальными сетями - YouTube, TikTok, Instagram.

- Моя главная миссия - сделать ставку на молодежь. Чтобы молодые люди, подростки, знали, что украинское это круто. Сегодня это борьба за будущее Украины. Кстати, у нас настолько креативные идеи, что мы опережаем время. Эти три гастрономические клипы- совсем не похожи на то, что снимают в Украине.

Креативно-познавательный месседж от клипмейкера

Режиссером-постановщиком клипа снова стала клипмейкер, которая прошла обучение в Голливуде, - Елена Винярская.

На этот раз режиссер вдохновлялась творчеством еще одного выдающегося художника, украинца по происхождению Энди Уорхолла. Поэтому сцена была оформлена в стиле художника - привлекали внимание, в частности, известные на весь мир «банки с супом Кембел» (на которых вместо томатного супа, конечно, был изображен борщ), а, собственно, видео было снято в стиле поп-арт с использованием элементов хип-хопа и фристайла, в котором преобладала красно-черно-белая гамма цветов.

- Красный - украинский борщ, украинские девушки чернобровые с черными волосами, а украинская душа - белая и очень светлая! - прокомментировала Елена свое видение песни «Український борщ».

Елена Винярская известна не только своими креативными взглядами, но и вниманием к мельчайшим деталям. Так, если присмотреться, то на пиджаке главного героя и платьях девушек можно было прочитать все 28 ингредиентов традиционного украинского борща.

Одно платье - это вообще был рецепт - если поставить клип на паузу, то можно с этой подсказкой приготовить изысканное блюдо. А одна из причесок для образа Михаила Поплавского - кок, как у Элвиса Пресли - это отсыл к предыдущему клипу на эту же песню, снятого более 10 лет назад. Все образы в клипе были стильными, винтажными и в тоже время современными.

- Мы с кэжуал переходим к кутюр, - сообщила режиссер и поблагодарила всю команду, а над клипом работали стилисты, гримеры, монтажеры, художники, дизайнеры ... - Как без маленькой перчинки не будет настоящего борща, так без труда каждого из вас у нас бы не вышел клип.

Кстати, изюминка клипа, то бишь, перчинка - в конце Михаил Михайлович зачитал настоящий рэп, слова которого - переведенный на английский язык рецепт борща.

Звездные гости

На презентацию клипа пришли звездные гости - Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федышин и СолоХа.

Все они высоко оценили действительно яркую и драйвовую работу команды Михаила Поплавского.

- Мне кажется, что Михаил Михайлович своими клипами «Сало», «Українські вареники», «Український борщ» делает социальную рекламу. Он прославляет на весь мир лучшие украинские блюда, - заявил Павел Зибров. - Благодаря таким ярким и сочным клипам, которые будут, я уверен, смотреть в Европе, Америке, Африке, люди узнают, что такое украинская культура. Поэтому, Михаил Михайлович, вы здесь сейчас выступаете не только как артист, но и как общественный и государственный деятель.

Певица Екатерина Бужинская, которая сейчас живет на родине мужа в Болгарии, тоже заметила, что пропаганда, или же, пиар украинских блюд - очень важна, она в этом убедилась, готовя борщ для женщин болгарских дипломатов.

А СолоХа сказала, что творчество Михаила Михайловича для нее вдохновение:

- Спасибо, что пропагандируете украинское, это для меня тоже близкая тема. И сегодня я получила эстетический кайф, просматривая клип.

КСТАТИ ГОВОРЯ

На вопрос, не планируется сделать топ-5 клипов об украинских блюдах - Михаил Михайлович ответил, что три песни - это идеальное число. А сейчас в его планах сосредоточиться на семейной тематике.

- Есть идея создать такой шутливо-эротический клип «А мы с кумой ходим в баньку». А дальше хотим снять новую интерпретацию песен «Батько» и «Сину мій», - рассказал Михаил Поплавский.

КОМАНДА

Второй режиссер - Михаил Харченко

Оператор-постановщик- Дмитрий Мыслинчук.

Хореограф-постановщик - Ростислав Савченко

3D-графика, виртуальная реальность «Unreal Engine», виджеинг, видеодизайн - от компании «Pravdin Production».

Декорации - «Savanna Event Decor», в частности от Олега и Анны Савчук и Ивана Хоменко.

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Автор: Григорий Бондарь