На вечеринку заглянули Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Джеймс и Оливер Фелпс, Джейсон Айзекс и многие другие.

В понедельник, 16 ноября, исполнилось 19 лет со дня выхода в мировой прокат первого фильма о Гарри Поттере. В честь этого исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон собрал коллег по картине на онлайн-вечеринку.

Читайте такжеВ США поклонникам Гарри Поттера обещают $1000 за просмотр всех частей без остановкиОб этом пишет Daily Mail.

Прямая трансляция домашней вечеринки проходила на платформе Veeps под хештегом #19yearslater (19 лет спустя).

На вечеринку заглянули Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Джеймс и Оливер Фелпс, Джейсон Айзекс и многие другие.

На «встречу выпускников» не смогла прийти Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер.

Серия фильмов о Гарри Поттере: что известно

Картины основаны на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.

Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из 8 фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию – начиная с «Гарри Поттер и Философский Камень» (2001) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011), а также спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквел «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда».

Серия фильмов спродюсирована Дэвидом Хейманом, а Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сыграли роли трех главных героев: Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Над серией работали четыре режиссера: Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

Франшиза занимает 3-е место в списке самых прибыльных серий фильмов с 9, 2 млрд долларов мировой прибыли.

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Автор: Катерина Шварц