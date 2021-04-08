Новый фонтан в Киеве уже разрушается / фото t.me/киев_сейчас
В сети появились фото нового фонтана в Соломенском парке Киева, который уже разрушается.
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Отмечается, что фонтану всего месяц, и его еще ни разу не включали.
Кроме того сообщается, что стоимость фонтана составляет почти 35 миллионов гривень.
Новый фонтан в Киеве уже разрушается / фото t.me/киев_сейчас
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