Фонтан ни разу не включали.

В сети появились фото нового фонтана в Соломенском парке Киева, который уже разрушается.

Читайте также"Дорога в ад": в Киеве из-за огромного провала на дороге перекрыли целую улицу (видео)Снимки опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».

Отмечается, что фонтану всего месяц, и его еще ни разу не включали.

Кроме того сообщается, что стоимость фонтана составляет почти 35 миллионов гривень.

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Автор: Катерина Шварц