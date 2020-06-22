Установят КПП и запретят плановую госпитализацию: на Закарпатье решили ужесточить карантин

Решение будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

На Закарпатье из-за увеличения показателей заболеваемости COVID-19 усилили противоэпидемические меры.

Как сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА, соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что по состоянию на 09:00 22 июня в области лабораторно подтверждено COVID-19 у 2188 человек, 57 умерли, 842 вылечились.

По информации государственного учреждения «Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины», сейчас в регионе инцидентность (количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет 40,51 при заявленном показателе не более 12 человек на 100 тысяч населения. Кроме того, количество тестирований методом ПЦР, проведенных за последние 7 дней, на 100 тысяч населения составляет 38,82 при заявленном показателе не менее 12 на 100 тысяч населения. Также, по данным центра, загруженность коек в учреждениях здравоохранения первой волны достигает 59,63% при заявленном показателе не более 50%.

«Учитывая эту информацию и было принято решение отменить ослабление противоэпидемических мер, введенных на территории Закарпатской области решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 29 мая 2020 № 8 (с изменениями от 18.06.2020)», - уточнили в ОГА.

Решением комиссии с 25 июня на территории области запрещено проведение плановых госпитализаций в учреждениях здравоохранения, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их перенесения (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.

Срок действия решения - до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения.

Также запрещены в выходные и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении.

В ОГА сообщили, что с 23 июня будут установлены контрольно-пропускные пункты на перевалах в Закарпатской области, в частности, на автодорогах Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов» и М-06 «Киев-Чоп».

«Осуществлять пропуск лиц через эти пункты будут только после проведения температурного скрининга с бесконтактной термометрией всех пассажиров, фиксации времени пересечения, номеров транспортных средств и направления движения, места отправки и прибытия транспортного средства (пассажиров)», - добавили в ведомстве.

Кроме того, властям на местах и органам государственной регистрации актов гражданского состояния следует обеспечить заблаговременное предоставление в органы Национальной полиции информации о проведении запланированных торжественных мероприятий, связанных с заключением брака для осуществления контроля за соблюдением карантинных требований.

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