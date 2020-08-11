На украинско-венгерской границе образовались огромные автомобильные очереди (фото)

В настоящее время в очередях в пунктах пропуска «Чоп (Тиса)» и «Лужанка» находятся 100 и 150 автомобилей соответственно.

Сотрудники Чопского пограничного отряда (Закарпатская область) предупреждают путешественников об автомобильных очередях на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По информации пограничников, в последние дни на границе с Венгрией фиксируется определенное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска «Чоп (Тиса)» и «Лужанка».

«Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, введением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимостью изучения и проверки документов путешественников. В частности, кроме паспортов, полицией Венгрии тщательно проверяются документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. Соответственно, увеличивается время на прохождение контрольных процедур», - уточнила Трачук.

Она также напомнила, что на украинско-венгерской границе смежной стороной определены для транзитного проезда исключительно пункты пропуска «Чоп (Тиса)» и «Лужанка».

По состоянию на 11:00, по данным пограничников, перед пунктом пропуска «Лужанка» на оформление продолжают ожидать около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска «Чоп (Тиса)».

«Отметим, что за прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии в целом проехали по 400 легковых транспортных средств», - добавила Трачук.

В ведомстве также уточнили, что сотрудники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов продолжают оперативно обеспечивать надлежащие процедуры пограничного контроля с украинской стороны границы, а также постоянно поддерживают взаимодействие и обмен информацией с представителями полиции Венгрии. Для соблюдения надлежащего режима в пунктах пропуска выставлены дополнительные пограничные наряды, а за соблюдением правил дорожного движения и общественного порядка вне пунктов пропуска следят сотрудники Национальной полиции.

«Просим граждан учесть информацию при планировании путешествия за границу и выбирать для себя оптимальные маршруты движения», - отметила Трачук.

По информации закарпатских СМИ, очереди на границе достигают двух сотен автомобилей, а порой и превышают их, а граждане ожидают пересечения границы до двух суток.

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